Obavijesti

News

Komentari 0
USS GERALD FORD

Bio je u Splitu, navodno ga sabotirali mornari. Pogledajte štetu na američkoj grdosiji

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 1 min
Bio je u Splitu, navodno ga sabotirali mornari. Pogledajte štetu na američkoj grdosiji
Foto: Antonio Bronic

Prema riječima mornara i visokog američkog dužnosnika upoznatog s incidentom, sustav za gašenje požara na brodu nije radio, zbog čega je posada morala improvizirati i vlastitim snagama gasiti vatru

Vatra je zahvatila najveći američki nosač aviona USS Gerald Ford u ožujku u jeku rata s Iranom. Američka mornarica objavila je kratko priopćenje u kojem je navela da je požar „stavljen pod kontrolu“, da su dva mornara primila liječničku pomoć zbog „ozljeda koje nisu opasne po život“ te da je nosač „u potpunosti operativan“.

No, prema snimkama do kojih je došao CNN, čini se da je taj požar bio znatno ozbiljniji i razorniji nego što je mornarica objavila.

Na snimci koju su objavili vidi se da su spavaonice u uništene. „Ozbiljno sam mislio da ćemo izgubiti brod“, rekao je za CNN jedan mornar s nosača USS Gerald R. Ford.

Prema riječima mornara i visokog američkog dužnosnika upoznatog s incidentom, sustav za gašenje požara na brodu nije radio, zbog čega je posada morala improvizirati i vlastitim snagama gasiti vatru. 

RATNI BROD NAPUSTIO SIDRIŠTE USS Gerald Ford isplovio iz Splita, otkazali prosvjed: 'Takvi prizori nam ovdje ne trebaju!'
USS Gerald Ford isplovio iz Splita, otkazali prosvjed: 'Takvi prizori nam ovdje ne trebaju!'

Također, visoki američki dužnosnik rekao je da je požar utjecao na sposobnosti broda. Načelnik pomorskih operacija admiral Daryl Caudle izjavio je u travnju da su prošla dva dana prije nego što je Ford ponovno mogao izvoditi borbene letove, a nosač je morao uploviti u grčku luku radi privremenih popravaka.

Gasili 30 sati 

Posadi Forda trebalo je oko 30 sati da ugasi požar, očisti posljedice i spriječi njegovo ponovno izbijanje. Zbog štete oko 600 mornara ostalo je bez pristupa svojim ležajevima.

„Nije smjelo postati tako ozbiljno. Sustav za gašenje ugrađen u brod trebao je sam ugasiti požar“, rekao je mornar koji je govorio pod uvjetom anonimnosti kako bi izbjegao moguće posljedice od strane mornarice. „Svi su, uključujući i mene, pomagali u gašenju.“

Požar nije bio jedini problem s kojim su se mornari suočavali. Brodski zahodi bili su začepljeni. „Ako ste bili u prednjem dijelu broda, morali ste pješačiti sve do stražnjeg dijela samo da biste pronašli zahod koji radi“, rekao je mornar.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
ŠOKANTNA SNIMKA Oteli su ga usred dana kod Arene Centra i strpali u gepek. Svi su uhićeni!
STRAHOTA

ŠOKANTNA SNIMKA Oteli su ga usred dana kod Arene Centra i strpali u gepek. Svi su uhićeni!

Policija je odmah izašla na teren. Mislim da je netko od prolaznika zapisao tablice auta u kojem su odjurili, kaže nam čitateljica
Identificirali dvoje poginulih u padu aviona. Oglasio se iskusni pilot: Vidio sam trenutak udara
STRAVA

Identificirali dvoje poginulih u padu aviona. Oglasio se iskusni pilot: Vidio sam trenutak udara

Avion manjih dimenzija pao je na području Medulina, četvero ljudi je u nesreći poginulo
DETALJI OTMICE Zgrabili su ga kod Arene Zagreb. Uhvatili su ih dva kilometra dalje
EKSKLUZIVNA SNIMKA

DETALJI OTMICE Zgrabili su ga kod Arene Zagreb. Uhvatili su ih dva kilometra dalje

Tukli su ga i vukli prema autu. Vozač je čekao da ga ubace u gepek i onda su odjurili, ispričali su svjedoci o dramatičnim trenucima u Novom Zagrebu u četvrtak poslijepodne. Otmičari su uhićeni

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026