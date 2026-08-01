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FOTO Kod Plitvica niče 'Ranč milijunaša'. Mještani: 'Za nas nema vode, a za nove vile ima'

Piše Meri Tomljanović, Ivan Pandžić,

NOVI EXPRESS Reporterka Expressa posjetila je lokaciju elitnog naselja kod Plitvica koje se gradi po ideji zlatara Dodića kojeg se istražuje zbog uvoza otrovnog otpada

Nakon što se siđe s autoceste, do Rakovičkog Selišta vodi cesta koja satima vijuga kroz krajolik Korduna. Zavoj za zavojem, sve dok se ne stigne do Slunja, a potom i do mjesta u kojem se turizam već godinama isprepliće sa svakodnevnim životom mještana. Kuće za odmor, uređena dvorišta i vrtovi smješteni su među šumom i zelenilom, a mnogi stanovnici upravo od turizma ostvaruju prihode. Na vrhu jednog od brda, okruženog predivnom prirodom, šumom, poljima lavande... zadnjih mjeseci raste novo naselje.

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