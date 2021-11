Dok se čeka odluka o pritvoru za uhićene u akciji USKOK-a u utorak, pojavljuju se novi detalji istrage koji ukazuju na to da su Puklini i Piruška Canjuga ipak bili povezani.

Podsjetimo, bivša tužiteljica u slučajevima mali i veliki Agrokor Mirela Alerić Puklin osumnjičena je da je Piruški Canjugi još 2018. odavala povjerljive informacije iz te afere, no Canjuga je demantirala da se poznaju.

No, kako je objavio portal Telegram, prema podacima koje su istražitelji USKOK-a izvukli tijekom pregleda dokumentacije i komunikacije Gorana Puklina, pronađene su i bilješke koje je, čini se, on uz pomoć Mirele Alerić Puklin sastavljao za Pirušku Canjugu. Poruke su se, navodi se, odnosile na to kako da Canjuga posloži svoju obranu u slučaju mali Agrokor, u dijelu koji se odnosi na sumnje o prikrivenom financiranju Agrokora putem mjenica. Pronađene poruke datiraju iz 2018., kad je istraga u slučaju Agrokor još trajala. Navodno je Alerić Puklin Canjugi sugerirala da se ogradi od toga da zna bilo što o poslovnom odnosu Siggman Investa i Agrokora.

Na tu vezu, piše Jutarnji list ukazuje i nalaz istražitelja da je Puklin, inače bivši predsjednik Mladeži HDZ-a, u svome mobitelu imao broj Zlatka Canjuge, zapisan pod "Zlatkec". Puklin je istražiteljima priznao da je prijatelj sa Zlatko Canjugom, ali je zanijekao da je bilješke radio u suradnji sa suprugom. Piruška Canjuga i Mirela Alerić Puklin zanijekale su krivnju.

Telegram podsjeća da je u tom slučaju Vijeće Županijskog suda u Zagrebu lani izreklo oslobađajuću presudu Canjugi, Todoriću i. suokrivljenicima. Na to upozorava i odvjetnik Piruške Canjuge Ljubo Pavasović Visković, koji pritvaranje svoje klijentice naziva "prekomjernim granatiranjem", jer su Puklini trenutno uhićeni u drugom slučaju.