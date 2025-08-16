NOVI EXPRESS Poznati riječki odvjetnik bio je zadnji upravitelj kaznionice na Golom otoku, mjesta koje je desetljećima izazivalo strah i zebnju
INTERVJU: VELIMIR DOŠEN PLUS+
'Bio sam posljednji upravitelj Golog otoka. Ruski Gulag je bio nula za to. Ćelije pod zemljom'
Čitanje članka: 7 min
Poznati odvjetnik Velimir Došen kao 33-godišnjak bio je posljednji upravitelj na Golom otoku, koji je zatvoren 1988. godine, a potpuno napušten godinu kasnije. Došen je za Express ispričao što je zatekao tamo kad je stigao na mandat, ali i kako ga je zatvorio. Kao pomoćnik upravitelja u Remetincu, koje mu je bilo prethodno radno mjesto, svjedočio je i izvršenju posljednje smrtne kazne u Hrvatskoj, ali i u bivšoj Jugoslaviji.
