'Bio sam posljednji upravitelj Golog otoka. Ruski Gulag je bio nula za to. Ćelije pod zemljom'

Piše Snježana Krnetić,
Foto: Željko Hladika, Šime Zelić/Pixsell

NOVI EXPRESS Poznati riječki odvjetnik bio je zadnji upravitelj kaznionice na Golom otoku, mjesta koje je desetljećima izazivalo strah i zebnju

Poznati odvjetnik Velimir Došen kao 33-godišnjak bio je posljednji upravitelj na Golom otoku, koji je zatvoren 1988. godine, a potpuno napušten godinu kasnije. Došen je za Express ispričao što je zatekao tamo kad je stigao na mandat, ali i kako ga je zatvorio. Kao pomoćnik upravitelja u Remetincu, koje mu je bilo prethodno radno mjesto, svjedočio je i izvršenju posljednje smrtne kazne u Hrvatskoj, ali i u bivšoj Jugoslaviji.

