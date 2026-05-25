'Bio sam prvo dijete koje je u Hrvatskoj dobilo organ živog donora. Imam drugi rođendan'

Ove godine u KBC-u Zagreb obavljene su 32 transplantacije solidnih organa, od čega se šest odnosi na djecu. Po dvoje djece dobilo je novo srce, bubreg i jetru. Iako europski transplantacijski centri u prosjeku imaju oko pet posto transplantacija u dječjoj dobi, u KBC-u Zagrebu je taj postotak, poručili su liječnici s Rebra, znatno viši. Djeca često duže čekaju na odgovarajući organ, zbog čega je posebno važan program živih darivatelja. Tako su u pojedinim slučajevima roditelji bili donori vlastitoj djeci - rečeno je na konferencija za medije održanoj u KBC-u Zagreb.

Povod konferencije bio je Nacionalni dan darivanja i presađivanja organa i tkiva, a sama konferencija bila je posvećena transplantacijskom programu u pedijatrijskoj dobi području medicine koje već desetljećima spašava i mijenja živote djece i njihovih obitelji.

Liječnici su izrazito selektivni pri odabiru donora jer se djeci traži organ koji bi im trebao omogućiti kvalitetan život desetljećima nakon transplantacije.

- Tražimo najbolji mogući organ za cijeli život - poručili su liječnici.

55 godina transplantacija u Hrvatskoj

Koordinatorica transplantacijskog programa KBC-a Zagreb prim.dr. Jasna Brezak podsjetila je kako Hrvatska ove godine obilježava 55 godina transplantacijske medicine.

- Hrvatska je postala prepoznatljiva u svijetu. Temelj uspjeha je veliko DA obitelji darivatelja koje su omogućile novu priliku za život onima kojima je to bilo najpotrebnije. Danas su ovdje mladi ljudi kojima je kao djeci transplantiran organ i oni su nagrada za rad svih nas - rekla je primarijus Brezak.

Posebno je zahvalila obiteljima donora, ali i pacijentima koji danas svojim životima pokazuju koliko transplantacija znači.

Na konferenciji su govorili i nekadašnji dječji pacijenti koji danas žive potpuno normalnim životima.

Leo Lipovac transplantaciju jetre primio je prije 25 godina, kao devetomjesečna beba. Bio je prvo dijete u Hrvatskoj koje je dobilo organ od živog donora.

Zagreb: Konferencija za medije o transplantacijskom programu u pedijatrijskoj dobi | Foto: Lucija Ocko/PIXSELL

- Moji doma i ja to zovemo drugim rođendanom. Bilo je to 2001. godine. Bio sam mali kad mi je transplantirana jetra pa se ne sjećam naravno, ali po pričama roditelja znam kako je bilo pa mi je teško o tome pričati - rekao je danas 25-godišnji tehničar za mehatroniku.

Maša Pavlić transplantaciju srca imala je prije tri godine, dok je Ante Jukić (19) bubreg dobio krajem 2023. godine.

- To je iskustvo koje se ne može zaboraviti. Obilježi te. Danas živim normalan život i zahvalan sam donoru, liječnicima i posebno medicinskim sestrama - rekao je Ante.

Emotivno svjedočanstvo podijelio je i Hrvoje Kristić kojem su 2012. godine u Beču transplantirana pluća.

- Danas sam saznao da sam bio prvo dijete iz Hrvatske kojem su transplantirana pluća. Završio sam fakultet, zaposlio se u struci. Kad dobijete novi organ, počinjete normalno živjeti, kao svaka zdrava osoba - rekao je.

Predstojnik Klinike za pedijatriju prim.dr.sc. Jurica Vuković istaknuo je važnost osnivanja odjela intenzivne pedijatrije još 1988. godine, što je bio temelj razvoja transplantacijskog programa.

KBC Zagreb danas je dio europske mreže referentnih centara za transplantaciju djece, kako je rekao dr. Vuković, dok je ravnatelj Rebra prof.dr.sc. Fran Borovečki istaknuo da u bolnicu dolaze i zahtjevi za transplantacije djece iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije i Crne Gore.

Ravnatelj Fran Borovečki rekao je kako liječnici i medicinski timovi djeci omogućuju budućnost koja bi bez transplantacije bila upitna.

- Zato smo ponosni na naš tim - poručio je.

Predstojnik Klinike za urologiju Dinko Hauptman podsjetio je da je prva transplantacija bubrega u KBC-u Zagreb obavljena još 1973. godine.

- Od tada je izvedeno oko 2500 transplantacija bubrega, uključujući transplantacije organa preminulih i živih darivatelja. U dječjoj dobi dosad su obavljene 132 transplantacije bubrega, a trenutačno je četvero djece na listi čekanja - kaže.

O programu transplantacije jetre govorio je prof.dr.sc. Davor Mijatović, predstojnik Klinike za kirurgiju, istaknuvši kako je dječji program transplantacije jetre pokrenut 2001. godine zahvaljujući timu stručnjaka koji je okupio profesor Stipe Batinica.

- Naša klinika po uspjesima transplantacijskog programa spada među vodeće centre - rekao je.

O transplantaciji pluća govorio je dr.sc. Fedža Džubur koji je istaknuo kako je u svijetu transplantacija pluća kod djece izuzetno rijetka.

Na Rebru je prva takva transplantacija izvedena 2022. godine, dok je prije toga petero djece transplantirano u Beču i Münchenu.

Prof.dr.sc. Slobodan Mihaljević, predstojnik Klinike za anesteziologiju, reanimatologiju, intenzivnu medicinu i terapiju boli naglasio je kako je riječ o jedinstvenom programu u Hrvatskoj.

- Jedini smo transplantacijski anesteziološki tim u Hrvatskoj i to nas čini posebnima - rekao je.

Predstojnik Klinike za kardijalnu kirurgiju izv.prof.dr.sc. Tomislav Kopjar podsjetio je da se transplantacije srca u KBC-u Zagreb izvode od 1988. godine, a transplantacije srca kod djece od 2011.

- Naši bolesnici, djeca i odrasli, temelj su našeg uspjeha - zaključio je.