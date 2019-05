Bio u koruškom zatvoru: 'Jako me skupo koštalo dizanje ruke'

Anđelku Bosančiću, HDZ-ovcu iz Dugopolja prošlogodišnja komemoracija u austrijskoj pokrajini Koruškoj nije ostala u dobrom sjećanju. Završio je u pritvoru, a potom i osuđen na 15 mjeseci zatvora i tri godine uvjetno. Nakon što je u zatvoru bio mjesec i pol dana, on i petorica Hrvata pušteni su krajem lipnja u Hrvatsku. Austrijski organi reda uhitili su ga jer je visoko podigao pesnicu, što su protumačili kao nacistički pozdrav.

Presuda je u međuvremenu postala pravomoćna, a Bosančiću je kazna ostala ista. To znači da u iduće tri godine ne smije ponoviti slično djelo na austrijskom teritoriju.

Dugopoljski HDZ-ovac i predsjednik lokalnog vatrogasnog društva nije se oglašavao javno sve dok u utorak nije prvi put odgovorio na poziv Slobodne Dalmacije.

- A šta da vam kažem?! Sve je je to bilo bez veze. Moja namjera nije bilo nikoga pozdravljati bilo kakvim ustaškim ili nacističkim pozdravom. Jednostavno me, kada je završena misa, ponijela Žankova pjesma "Od stoljeća sedmog". Ustao sam s klupe i krenuo pozivati druge da mi se pridruže, da se dignu, jer je kraj i da se malo proveselimo. U tom trenutku pojavili su se policajci. U prvi mah nisam shvaćao što od mene žele, a kamoli da me terete za nekakav nedoličan pozdrav. To mi nije bilo ni na kraj pameti, vjerujte - ispričao im je u telefonskom razgovoru.

- Kada saslušate moju povijest, vidite mi životni put, svaka moja veza s ustaštvom bit će vam čudna. Pa ja sam 90-ih godina, kada bi ljudi na onom valu euforije znali koristiti neke nedolične simbole ili pozdrave, zaustavljao takve i govorio da to ne rade. To nije moj stav, to nije moja ideologija - dodao je Bosančić.

- Da se mogu vratiti godinu dana unazad, biti u isto vrijeme i na istom mjestu, takvo što nikada ne bi napravio. Ali šta je, tu je. Moja greška, moj grijeh. Na Bleiburg sam išao godinama i događale su se slične stvari, ali nikada se nikomu ništa nije dogodilo. Sada se slomilo na meni. Samo ja znam kroz što sam prošao, ali od svega su mi najteže padali novinski naslovi. Hvala Bogu, živ sam i puno toga dugujem svojoj obitelji koja je stala iza mene i davala mi podršku u tim danima - rekao je.

Iako je imao zakonsko pravo, Bosančić se nije ni žalio na prvostupanjsku presudu. Ističe da je shvatio kako to nema smisla i da je sve bio gaf, nesretni slučaj i nesporazum.

- Ako mogu, i ja bih se pridružio apelima organizatora komemoracije svima onima koji idu u Bleiburg da se suzdrže od bilo kakvih poteza koji će dovesti do nesporazuma, krivih tumačenja... Mene je jako skupo koštalo i ne želim da se bilo kome drugom ponovi - poručio je.