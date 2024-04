Bio u Remetincu, tužio državu. Moraju mu platiti 3000 eura: 'Čuvari su mu gurali prsti u oči'

Općinski sud u Novom Zagrebu nepravomoćno je presudio Republici Hrvatskoj u travnju 2024. da bivšem zatvoreniku isplati na ime naknade neimovinske štete iznos od 3000 eura s pripadajućom zakonskom zateznom kamatom te parnični trošak u iznosu od 1200 eura sa zateznom kamatom. U tužbi koju je zatvorenik podnio u svibnju 2023. navodi da je od siječnja do lipnja 2022. izdržavao kaznu zatvora u Zagrebu. Nakon što je boravio sa šest zatvorenika, prebacili su ga u sobu s njih pet. Kako piše u presudi, tvrdi da mu je zbog uvjeta boravka u zatvoru povredom njegovih prava nastala neimovinska šteta te traži da mu se ona nadoknadi satisfakcijom u novčanom ekvivalentu za prekomjernu nelagodu, patnju i trpljenje.

Zatvorenik navodi da je cijelo vrijeme bio smješten na zatvorenim odjelima u sobi površine 21,10 m2. Površina sanitarnog čvora unutar ćelije je 1,57 m2 tako da je raspolagao s manje od 3 m2. Tvrdi i da je sanitarni čvor koji se nalazio u sobama bio provizorno odvojen od ostatka sobe zidićem visine 1,8 m i tzv. leptir vratima tako da nije imao minimum privatnosti tijekom obavljanja fizioloških potreba. Također navodi da se sanitarni čvor nalazio nedaleko od stola za kojim se objedovalo što je zbog neugodnog mirisa i zvuka tužitelju uzrokovalo nelagodu. Navodi da u sobi ne postoji ventilacija iako većina zatvorenika puši pa je u ljetnim mjesecima u kombinaciji s otvorenim sanitarnim čvorom nesnosan smrad.

Improvizirali su tuš?

Ističe da je u ćeliji boravio 22 sata dnevno jer je jedini izlazak bila šetnja po zatvorskom dvorištu u trajanju od dva sata dnevno. Na navedenom dvorištu, tvrdi, nema sadržaja, osim jednog stola za stolni tenis što je nedostatno za 30 do 40 zatvorenika koji se nalaze u šetnji.

U odnosu na održavanje osobne higijene, navodi da je imao mogućnost tuširanja jednom dnevno u zajedničkoj kupaonici, dok su ostale dane zatvorenici sami improvizirali tuš u sanitarnom čvoru unutar ćelije. U zajedničkoj kupaonici nema uvijek tople vode, tako da se često tuširao u hladnoj vodi. Također navodi da zatvor ne osigurava zatvorenicima redoviti higijenski minimum pa moraju sami nabavljati higijenske potrepštine.

Stresla ga struja?

Kako piše u presudi, tužitelju je tijekom jedne šetnje na zatvorskom dvorištu ispala bočica s vodom te se otkotrljala ispod kućice pravosudne policije. Kada je tužitelj posegnuo ispod kućice da dohvati bočicu stresla ga je struja te mu je bila opečena i izranjavana desna ruka u području nadlanice. Kako tvrdi, nisu ga odveli liječniku, već mu je rečeno da njegov odjel taj dan nema predviđene posjete liječniku. Također, uprava zatvora zatražila je, kako piše, da tužitelj napiše izjavu o događaju, no morao je precrtati dio izjave da ga je opekla struja i napisati da se ogrebao, obzirom se zatvor htio ograditi od odgovornosti za naknadu štete koju bi tužitelj eventualno potraživao zbog nastale ozljede. Odveli su ga liječniku tek nakon tjedan dana, a dobio je cjepivo protiv tetanusa, piše u presudi.

'Nakon što je pravosudna policija saznala da je tužitelj rekao liječniku istinu što se dogodilo, taj isti dan u večernjim satima, pravosudni policajci su došli po tužitelja, odveli ga u prostor kupaone gdje su ga šamarali i gurali mu prste u oči, a pri čemu su mu govorili da nije smio liječniku prijaviti što se dogodilo', navodi se u presudi sa suda.

Tri dana kasnije na uglu kućice u dvorištu stavili su obavijest, odnosno upozorenje na opasnost od strujnog udara. Obavijest su uklonili nakon što je kućica uzemljena, odnosno problem otklonjen. Tom prilikom tužitelj nije zadobio ozljede, no pretrpio je strah i osjećao se poniženo i zlostavljano, naveo je na sudu. Tvrdi da su uvjeti smještaja u zatvoru suprotni uvjetima koji su propisani nacionalnim i međunarodnim zakonodavstvom i Ustavom Republike Hrvatske. Zbog svega navedenog tužitelj je potraživao s osnova naknade neimovinske štete iznos od 3000 eura s pripadajućom zateznom kamatom kao i naknadu parničnog troška, također s pripadajućom zateznom kamatom od dana donošenja prvostupanjske presude do isplate.

Odgovor Republike Hrvatske

Prije podnošenja tužbe zatvorenik se obratio Općinskom državom odvjetništvu u Novom Zagrebu sa zahtjevom za mirno rješenje spora, no do toga nije došlo. U odgovoru na tužbu tuženica u cijelosti osporava tužbu i tužbeni zahtjev. Kako piše u presudi, navodi da sve zatvoreničke sobe odgovaraju higijenskim, zdravstvenim i prostornim zahtjevima, klimatskim prilikama te su opremljene sanitarnim uređajima koji omogućavaju obavljanje fizioloških potreba u čistim i primjernim uvjetima kada god to zatvorenici žele. U odnosu na održavanje higijene tuženica tvrdi da je zatvorenicima omogućeno svakodnevno pranje tijela time što u sobama imaju stalno dostupnu hladnu i toplu pitku vodu, a tuširanje u kupaonicama omogućeno je najmanje dva puta tjedno. Ističe da su sobe opremljene sa stolovima i klupama za sjedenje, odgovarajućim brojem stolica ovisno o broju zatvorenika koji su smješteni u sobi, sanitarnim čvorom s toaletom, umivaonikom i ogledalom te priključcima na toplu i hladnu pitku vodu.

Ističe da svaka osoba po prijemu u zatvor dobiva krevet i krevetninu, posteljno rublje te druge potrepštine prema potrebama. Nadalje navodi da su svakom zatvoreniku od dolaska u zatvor omogućene potrepštine za održavanje osobne higijene, te da se zatvorenicima svakih 15 dana mijenja posteljina, a po potrebi i češće. Uručuju im sredstva za održavanje higijene prostora i rublja.

Nadalje navodi da objekt zatvora nema blagovaonicu za zatvorenike te da svi zatvorenici obroke konzumiraju u zatvoreničkim sobama. U odnosu na tužiteljeve navode da je u ćeliji boravio 22 sata dnevno, a jedini izlazak mu je bio šetnja po zatvorskom dvorištu, navodi da je isto regulirano sukladno odredbama Zakona o izvršavanju kazne zatvora i Dnevnom rasporedu za zatvorenike.

Također, navodi da se u slobodnom vremenu zatvorenika organiziraju slobodne aktivnosti u zajedničkim prostorijama i prostorijama izvan sobe za smještaj, kao i u sportskoj dvorani te zatvorenicima imaju obavijest o svim navedenim aktivnostima te upravo o njima ovisi hoće li se tim aktivnostima i baviti.

Svjedoci iz zatvora

U odnosu na navode tužitelja vezano uz ozljeđivanje navodi da isto ne proizlazi iz očitovanja Odjela zdravstvene zaštite zatvorenika od 12. do 22. prosinca 2022. Nadalje, uvidom u Evidencije dnevnog izvješća dežurnog na odjelu nije zabilježen nikakav incident na zatvorskom šetalištu, a predloženi svjedoci ne mogu imati saznanja o istome jer nisu zajedno boravili na svježem zraku s tužiteljem. Tuženica smatra da su zbog svega navedenog navodi iz tužbe u cijelosti neosnovani te da nije došlo do povrede prava osobnosti tuženika, jer da tužitelj nije bio izložen nečovječnom postupanje, te da mu nije povrijeđeno ljudsko dostojanstvo, kao i da nisu ispunjene pretpostavke za naknadu štete tužitelju. Stoga predlaže tužbu i tužbeni zahtjev odbiti u cijelosti kao neosnovan, te traži naknadu parničnog troška.

Tužitelj je imao i tri svjedoka iz zatvora. Potvrdili su većinu njegovih navoda. U zatvoru je proveo, kako piše, 156 dana.

Protiv ove presude stranke imaju pravo žalbe u roku od 15 dana od dana primitka prijepisa.