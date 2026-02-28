Politička odgovornost svodi se na pokušaj političkog preživljavanja. Građani su tu samo statistika, čije se povjerenje može bez sankcija prodavati ili ignorirati
KOMENTAR: SNJEŽANA KRNETIĆ PLUS+
Birači nisu glasali za žetone koji se prebacuju po stolovima
Čitanje članka: < 1 min
Ponovno je podignuta ljestvica političke manipulacije u Hrvatskoj. Dok Dario Hrebak jasno identificira Josipa Dabra kao destabilizirajući faktor u vladajućoj koaliciji, a ultimatum od 30 dana podsjeća na ozbiljnost situacije, ostatak scene pokazuje koliko je biračka volja u rukama političkih mešetara ranjiva.
