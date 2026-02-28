Obavijesti

KOMENTAR: SNJEŽANA KRNETIĆ

Birači nisu glasali za žetone koji se prebacuju po stolovima

Piše Snježana Krnetić,
Čitanje članka: < 1 min
Birači nisu glasali za žetone koji se prebacuju po stolovima
storyeditor/2026-02-26/PXL_211221_91235383.jpg | Foto: Damir Spehar/PIXSELL/

Politička odgovornost svodi se na pokušaj političkog preživljavanja. Građani su tu samo statistika, čije se povjerenje može bez sankcija prodavati ili ignorirati

Ponovno je podignuta ljestvica političke manipulacije u Hrvatskoj. Dok Dario Hrebak jasno identificira Josipa Dabra kao destabilizirajući faktor u vladajućoj koaliciji, a ultimatum od 30 dana podsjeća na ozbiljnost situacije, ostatak scene pokazuje koliko je biračka volja u rukama političkih mešetara ranjiva.

