U uređenoj državi, čije činovnike plaćamo svi, moramo moći očekivati da ista pravila u Zagrebu vrijede u 202 kilometra udaljenom Gospiću. No je li to istina?
KOMENTIRA LAURA ŠIPRAK PLUS+
Birokracija koja postoji da bi sama sebe opravdala truje ljude
Čitanje članka: 1 min
Znamo li kakvu vodu pijemo i kakvu hranu jedemo? Kad dođemo u trgovinu ili tržnicu, vjerujemo direktivama Europske unije koje određuju sve: od veličine voća i povrća do toga koji pesticidi se koriste. Kad biramo voće i povrće na tržnici, pitat ćemo prodavače je li prskano i gdje je uzgojeno. U uređenoj državi, čije činovnike plaćamo svi, moramo moći očekivati da ista pravila u Zagrebu vrijede u 202 kilometra udaljenom Gospiću. No je li to istina?
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+