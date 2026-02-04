Obavijesti

News

Komentari 0
KOMENTIRA LAURA ŠIPRAK PLUS+

Birokracija koja postoji da bi sama sebe opravdala truje ljude

Piše Laura Šiprak,
Čitanje članka: 1 min
Birokracija koja postoji da bi sama sebe opravdala truje ljude
24SATA Godinu dana nakon otkrivanja 35 tisuća tona otpada u Gospiću | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

U uređenoj državi, čije činovnike plaćamo svi, moramo moći očekivati da ista pravila u Zagrebu vrijede u 202 kilometra udaljenom Gospiću. No je li to istina?

Admiral

Znamo li kakvu vodu pijemo i kakvu hranu jedemo? Kad dođemo u trgovinu ili tržnicu, vjerujemo direktivama Europske unije koje određuju sve: od veličine voća i povrća do toga koji pesticidi se koriste. Kad biramo voće i povrće na tržnici, pitat ćemo prodavače je li prskano i gdje je uzgojeno. U uređenoj državi, čije činovnike plaćamo svi, moramo moći očekivati da ista pravila u Zagrebu vrijede u 202 kilometra udaljenom Gospiću. No je li to istina?

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Maloljetnici se sinoć sukobili u Zagrebu, došlo je do pucnjave: Jedno dijete propucano u nogu
UŽAS

Maloljetnici se sinoć sukobili u Zagrebu, došlo je do pucnjave: Jedno dijete propucano u nogu

Liječnička pomoć maloljetniku i četirima osobama, 52-godišnjakinji uz još troje maloljetnika, pružena je u Kliničkom bolničkom centru Zagreb gdje je utvrđeno da su lakše ozlijeđeni
VIDEO Tomašević: 'Zašto jučer nije bilo ustaškog pozdrava?'
DAN NAKON DOČEKA

VIDEO Tomašević: 'Zašto jučer nije bilo ustaškog pozdrava?'

Kako je moguće da Vlada RH koja treba provoditi zakon svjesno to krši. Da li oni vrijede za njih ili ne? Da li je jučer prekršen zakon? Ovo predstavlja presedan i može se bilo kojem gradu dogoditi, smatra Tomašević
Provjerite Eurojackpot rezultate
HRVATI BEZ SREĆE

Provjerite Eurojackpot rezultate

Ni u ovom kolu nije pogođen glavni zgoditak (5+2), kao ni dobitak 5+1. Dobitak 5+0 osvojilo je 7 igrača, a svaki od njih osvojio je iznos od 99.920,20 eura. Dobitak 4+2 pogodilo je 70 igrača, a pojedinačni iznos dobitka iznosi 5.768,50 eura.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026