Biskup Košić kritizira uvođenje informatičkih pomagala u škole

Svetkovina Uznesenja Blažene Djevice Marije na nebo svečano je u četvrtak proslavljena u Marijanskom svetištu Majke naših stradanja u Gori misnim slavljem koje je predvodio sisački biskup Vlado Košić u koncelebraciji sa svećenicima Petrinjskoga i Glinskoga dekanata te rektorom svetišta preč. Paškom Glasnovićem.

Prije mise biskup Košić je u dvorištu svetišta blagoslovio novopostavljeni kip Marije s djetetom Isusom rad akademskoga kipara Tomislava Kršnjavija, a blagdanskom slavlju nazočilo je nekoliko tisuća hodočasnika, od kojih je dio pristigao pješice iz tri petrinjske župe te iz Gline i okolnih mjesta, a prisutni su bili i predstavnici gradskih i županijskih vlasti, priopćio je Ured za odnose s javnošću Sisačke biskupije.

Na početku homilije biskup Košić istaknuo je kako je ovaj najveći marijanski blagdan pun poruka za nas. S tim u vezi spomenuo je i riječi mons. Henryka Hosera, papina vizitatora u Međugorju, koji je u intervjuu za Glas Koncila rekao da je "slavlje Marije na nebo uznesene znak kontinuiteta života koji mi kršćani poštujemo: čovjek se začinje od svojih roditelja i počinje živjeti, nakon toga se rodi od svoje majke koja ga je devet mjeseci u svome krilu nosila, zatim živi djetinjstvo, mladost, zrelost, starost… kako već kome Bog da, i nakon zemaljske smrti prelazi u vječni život, o kojem svjedoči i današnja svetkovina. Tako se pokazuje kontinuitet života u koji mi kršćani vjerujemo i za koji Bogu zahvaljujemo".

Spomenuo je i riječi pape Franje o Mariji povezavši ih s našim blaženikom Alojzijem Stepincom."Ako nas Papa poziva da slijedimo Mariju, koja je i u progonima veličala Gospodina, koja je bila strpljiva i nosila križ idući za Isusom, onda se to na poseban način odnosi baš na našega bl. Alojzija", istaknuo je biskup Košić i dodao kako je prije dva dana razgovarao sa svećenikom kojega veoma poštujem a koji mu je rekao "da je ovo što se događa s bl. Alojzijem Stepincem upravo njegov dar našoj Crkvi i Domovini. Smatram da se sam bl. Alojzije odrekao svoje kanonizacije i isprosio ovaj zastoj pred Bogom da bi se naš narod konačno očistio od laži i podvala koje mu se nameću od komunističkih i srpskih optužbi koje još uvijek ne jenjaju i udaraju po nama".

Biskup se osvrnuo i na aktualni društveni trenutak i tzv. Školu za život te, među ostalim, zapitao je li to ispravan put ako se ne uvažavaju sugestije stručnjaka, ako se sve više izostavlja odgojni vid a naglašava samo obrazovanje, i to uvođenjem tehničkih informatičkih pomagala, te je li to onda samo tehnicizacija, odnosno informatizacija obrazovnog procesa koji se sve više lišava odgojne dimenzije.

"Pitamo se kakve bi to trebale biti 'škole za život' naše djece i mladih? Mi imamo pravo očekivati da to budu škole za život vječni, za život koji je u kontinuitetu, kako veli mons. Hoser, za život o kojem nam govori današnji blagdan Uznesenja BD Marije na nebo. No, kako to postići, kako se pripremiti za život vječni, gdje je ta škola u kojoj bi se to moglo naučiti", nastavio je s pitanjima biskup Košić. S tim uvezi, istaknuo je kako je sv. papa Ivan Pavao II. u enciklici "Redemptoris Mater /Majka Otkupitelja" poručio da trebamo poći u "Marijinu školu" - školu molitve, duhovnosti, školu blizine s Kristom.

Misno slavlje animirao je Mješoviti župni zbor iz petrinjske župe Sv. Lovre, a proslavi je prethodila trodnevna duhovna priprava koju su predvodili generalni vikar Biskupije mons. Marko Cvitkušić, župnik iz Komareva vlč. Robert Jakica i župnik i petrinjske župe Preobraženja Gospodnjeg vlč. Damir Ceković.

