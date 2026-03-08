Biskup Košić krstio malu Mariju, šesto dijete u obitelji Šestak

Sisački biskup Vlado Košić predvodio je u nedjelju misu u crkvi sv. Ivana Krstitelja u Lekeniku, gdje je krstio djevojčicu Mariju, šesto dijete u obitelji Martina Sebastijana i Ivane Šestak. Na slavlju je sudjelovao i župnik Tugomil Radiček. Tijekom propovijedi biskup se osvrnuo na značenje krštenja, ali i na važnost obitelji otvorenih životu. Posebno je istaknuo kako ga raduje što je riječ o šestom djetetu u obitelji, naglasivši da je to snažna poruka u vremenu kada se sve manje djece rađa.

- Ovo krštenje šestoga djeteta zapravo je bolja propovijed nego moja. Ono samo govori koliko je važno zalagati se za život i koliko je lijepo imati djecu - rekao je Košić.

Dodao je i kako brojne obitelji nisu važne samo za Crkvu nego i za društvo u cjelini te da u njima vidi znak nade među mladim obiteljima.

Govoreći o samom sakramentu, biskup je podsjetio da krštenje predstavlja početak kršćanskog života i ulazak u zajednicu vjernika. Po vodi i Duhu Svetom, istaknuo je, čovjek započinje novi život i postaje član Crkve.

U propovijedi se osvrnuo i na biblijska čitanja, spomenuvši događaj iz Starog zavjeta kada je Bog po Mojsiju dao vodu iz stijene u pustinji, kao i susret Isusa i Samarijanke na zdencu.

Biskup je vjernike pozvao i da podrže obitelji koje se odlučuju na više djece te da ih društvo ne obeshrabruje nego ohrabruje.

U drugom dijelu propovijedi podsjetio je i na Tjedan solidarnosti s Crkvom i ljudima u Bosni i Hercegovini. Vjernike je pozvao na velikodušnost i pomoć katolicima u BiH, ali i na molitvenu potporu.

- Moramo misliti na svoj narod i pokazati solidarnost s onima kojima je teško - poručio je.

Na kraju mise pozvao je okupljene da mole za novokrštenicu Mariju kako bi rasla u vjeri i ljubavi uz potporu obitelji i župne zajednice. Roditeljima je nakon slavlja čestitao i župnik Radiček, a biskup im je uručio prigodne darove.