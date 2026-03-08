Obavijesti

News

Komentari 0
OBITELJ IZ LEKENIKA

Biskup Košić krstio malu Mariju, šesto dijete u obitelji Šestak

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Biskup Košić krstio malu Mariju, šesto dijete u obitelji Šestak
4
Foto: Biskupija Sisak

Tijekom mise u crkvi sv. Ivana Krstitelja u Lekeniku sisački biskup krstio je djevojčicu Mariju, šesto dijete u obitelji Šestak. Poručio je da velike obitelji treba ohrabrivati, a ne obeshrabrivati

Admiral

Sisački biskup Vlado Košić predvodio je u nedjelju misu u crkvi sv. Ivana Krstitelja u Lekeniku, gdje je krstio djevojčicu Mariju, šesto dijete u obitelji Martina Sebastijana i Ivane Šestak. Na slavlju je sudjelovao i župnik Tugomil Radiček. Tijekom propovijedi biskup se osvrnuo na značenje krštenja, ali i na važnost obitelji otvorenih životu. Posebno je istaknuo kako ga raduje što je riječ o šestom djetetu u obitelji, naglasivši da je to snažna poruka u vremenu kada se sve manje djece rađa.

- Ovo krštenje šestoga djeteta zapravo je bolja propovijed nego moja. Ono samo govori koliko je važno zalagati se za život i koliko je lijepo imati djecu - rekao je Košić.

Personalizirani pokloni za krizmu, pričest i krštenje: ovo su darovi koji ostaju u sjećanju
Personalizirani pokloni za krizmu, pričest i krštenje: ovo su darovi koji ostaju u sjećanju

Dodao je i kako brojne obitelji nisu važne samo za Crkvu nego i za društvo u cjelini te da u njima vidi znak nade među mladim obiteljima.

Govoreći o samom sakramentu, biskup je podsjetio da krštenje predstavlja početak kršćanskog života i ulazak u zajednicu vjernika. Po vodi i Duhu Svetom, istaknuo je, čovjek započinje novi život i postaje član Crkve.

ON JE PONOS HRVATSKE Posvetio se zlostavljanoj djeci: 'Želim ostaviti bolji svijet...'
Posvetio se zlostavljanoj djeci: 'Želim ostaviti bolji svijet...'

U propovijedi se osvrnuo i na biblijska čitanja, spomenuvši događaj iz Starog zavjeta kada je Bog po Mojsiju dao vodu iz stijene u pustinji, kao i susret Isusa i Samarijanke na zdencu. 

Biskup je vjernike pozvao i da podrže obitelji koje se odlučuju na više djece te da ih društvo ne obeshrabruje nego ohrabruje.

U drugom dijelu propovijedi podsjetio je i na Tjedan solidarnosti s Crkvom i ljudima u Bosni i Hercegovini. Vjernike je pozvao na velikodušnost i pomoć katolicima u BiH, ali i na molitvenu potporu.

ONA JE PONOS HRVATSKE Gordana je SOS mama iz bajke: 'Do sada sam odgojila 28 djece, takva ljubav se ne zaboravlja'
Gordana je SOS mama iz bajke: 'Do sada sam odgojila 28 djece, takva ljubav se ne zaboravlja'

- Moramo misliti na svoj narod i pokazati solidarnost s onima kojima je teško - poručio je.

Na kraju mise pozvao je okupljene da mole za novokrštenicu Mariju kako bi rasla u vjeri i ljubavi uz potporu obitelji i župne zajednice. Roditeljima je nakon slavlja čestitao i župnik Radiček, a biskup im je uručio prigodne darove.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Iranci izabrali vrhovnog vođu: 'Čak se i Veliki Sotona osvrnuo na njegovo ime'; Izrael prijeti
IZ MINUTE U MINUTU

Iranci izabrali vrhovnog vođu: 'Čak se i Veliki Sotona osvrnuo na njegovo ime'; Izrael prijeti

Nepoznata naprava eksplodirala je u nedjelju rano ujutro na ulazu u američko veleposlanstvo u Oslu, pri čemu je pričinjena samo materijalna šteta, a ozlijeđen nije nitko.
Oporbeni čelnici pokopali su izjavu Plenkovića: 'Bez kavice, Vlada nam je kao zla maćeha'
IMAJU LI SVI ISTI TRETMAN?

Oporbeni čelnici pokopali su izjavu Plenkovića: 'Bez kavice, Vlada nam je kao zla maćeha'

Zurovec je prešao u vladajuću većinu tvrdeći da mu inače uvijek "fali jedan papir" za projekte, Plenković je opovrgnu diskriminaciju mjesta gdje HDZ nije na vlasti. Bulj: Ma vlada vam apsolutna diskriminacija
Stručnjak o sukobu na Bliskom istoku: 'Nema mira, osim ako netko ne izvadi asa iz rukava...'
TRUMP NAREDIO NAPADE

Stručnjak o sukobu na Bliskom istoku: 'Nema mira, osim ako netko ne izvadi asa iz rukava...'

Amerikanci su najavili da stiže razaranje u Iran. Oni su poručili da ih nije strah. ‘Sukob se nastavlja dok netko ne popusti’, kaže analitičar Avdagić

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026