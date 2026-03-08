Obavijesti

ESKALACIJA SUKOBA

VIDEO Iranci: Možemo se boriti još mjesecima! Počet ćemo koristiti još naprednije rakete

Piše HINA,
VIDEO Iranci: Možemo se boriti još mjesecima! Počet ćemo koristiti još naprednije rakete
Foto: Reuters

Revolucionarna garda izjavila je u nedjelju da bi snage Islamske republike mogle voditi "intenzivan rat" šest mjeseci trenutnom brzinom borbi

Admiral

Iranska Revolucionarna garda priopćila je u nedjelju da bi snage te zemlje mogle voditi intenzivan rat šest mjeseci protiv Sjedinjenih Država i Izraela. Sukob je ušao u drugi tjedan, a izraelski premijer Benjamin Netanyahu najavio je nastaviti rat protiv Irana "svom snagom", uz plan da se ukloni državno vodstvo nakon što je u zajedničkim američko-izraelskim napadima prošli tjedan ubijen vrhovni vođa ajatolah Ali Hamenei, što je izazvalo regionalni sukob.

Unatoč prijetnji, Revolucionarna garda izjavila je u nedjelju da bi snage Islamske republike mogle voditi "intenzivan rat" šest mjeseci trenutnom brzinom borbi.

Glasnogovornik Garde Ali Mohamad Naini rekao je da je Iran do sada koristio rakete "prve i druge generacije", ali da će u nadolazećim danima koristiti "napredne i manje korištene rakete dugog dometa".

Širenje dosega rata i iransku sposobnost nanošenja štete i ozljeda pokazalo se i time što je američki predsjednik Donald Trump prisustvovao povratku tijela šest američkih vojnika poginulih u napadu dronom na američku bazu u Kuvajtu prošle nedjelje.

Iranski šef sigurnosti Ali Larijani optužio je Trumpovu administraciju da pokušava ponoviti scenarij sličan Venezueli gdje je svrgnut predsjednik Nicolas Maduro. 

„Njihova je percepcija bila da će biti kao Venezuela - udarit će, preuzeti kontrolu i bit će gotovo - ali sada su u zamci“, rekao je u unaprijed snimljenom intervjuu emitiranom na državnoj televiziji u subotu.

Iranski tvrdolinijski šef pravosuđa Golamhosein Mohseni Edžei također je upozorio bliskoistočne susjede koji su „otvoreno i prikriveno na raspolaganju neprijatelju“ da će se „teški napadi na te ciljeve nastaviti“.

Iranski predsjednik Masud Pezeškian rekao je u nedjelju da će Teheran „biti prisiljen odgovoriti“ ako se susjedna zemlja iskoristi kao polazište za bilo kakav napad ili pokušaj invazije.

Teheran je zaprijetio napadima na američku imovinu u regiji.

U samom Iranu, šteta na infrastrukturi i stambenim područjima raste dok njegovi stanovnici izvještavaju o rastućoj tjeskobi i jakoj prisutnosti sigurnosnih snaga.

Iransko ministarstvo zdravstva priopćilo je u petak da je najmanje 926 civila ubijeno, a oko 6000 ranjeno - podaci koje AFP nije mogao neovisno provjeriti.

Netanyahu je rekao da je Izrael postigao gotovo potpunu kontrolu nad nebom iznad iranskoga glavnoga grada.

Analitičari upozoravaju da još uvijek nema jasnog puta za okončanje sukoba za koji američki i izraelski dužnosnici kažu da bi mogao trajati mjesec dana ili dulje.

Trump je predložio da bi se iransko gospodarstvo moglo obnoviti ako pokojnog vrhovnog vođu zamijeni vođa "prihvatljiv" Washingtonu, što je Teheran odbio.

