Uživajte dok traje: Nastavlja se toplo vrijeme, evo kad stiže kiša

Uživajte dok traje: Nastavlja se toplo vrijeme, evo kad stiže kiša
I u ponedjeljak se očekuje pretežno sunčano vrijeme. Prolazno više oblaka bit će u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije, osobito na jugu zemlje, gdje postoji mala vjerojatnost za malo kiše ili poneki pljusak, ponajprije na otocima.

Prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda u nedjelju će u većem dijelu Hrvatske prevladavati pretežno sunčano vrijeme, dok će u Dalmaciji mjestimice biti umjerene naoblake. Najviša dnevna temperatura zraka bit će i dalje iznad prosjeka za ovo doba godine te će se uglavnom kretati između 15 i 20 Celzijevih stupnjeva. U jutarnjim satima rijetko gdje može biti sumaglice ili magle. Vjetar će većinom biti slab, na istoku ponegdje umjeren istočni, dok će na Jadranu mjestimice puhati umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar.

Vjetar na kopnu bit će većinom slab, a u Podunavlju ponegdje umjeren jugoistočni. Na Jadranu će ujutro puhati slaba, podno Velebita i umjerena bura, dok će tijekom dana u Dalmaciji prevladavati umjeren južni i jugozapadni vjetar, koji će navečer okrenuti na jugo.

Jutarnja temperatura zraka u ponedjeljak kretat će se od -1 do 4 °C u unutrašnjosti, dok će na Jadranu biti između 5 i 10 °C. Najviša dnevna temperatura uglavnom će iznositi od 15 do 19 °C.

U većini predjela zadržat će se pretežno sunčano i danju iznadprosječno toplo vrijeme. Uz povremeno više oblaka, ponegdje na Jadranu i u predjelima uz njega može pasti malo kiše ili kratkotrajan lokalni pljusak. Vjetar na kopnu ostat će uglavnom slab, dok će na istoku u ponedjeljak puhati umjeren jugoistočni. Na moru će prevladavati slab do umjeren jugozapadni i jugo, a na jugu zemlje u ponedjeljak mjestimice može biti i jak. Temperatura zraka bez veće promjene.

Prema trenutačnim prognozama, relativno toplo vrijeme zadržat će se i tijekom većeg dijela tjedna. U većim gradovima poput Zagreba, Splita, Osijeka i Pule dnevne temperature uglavnom će se kretati između 13 i 18 °C, što je i dalje iznad prosjeka za početak ožujka.

Iako će prevladavati sunčano ili djelomice sunčano vrijeme, sredinom tjedna očekuje se nešto više oblaka. Prema prognozama, u četvrtak bi u nekim dijelovima zemlje, osobito na Jadranu i u područjima uz njega, mogao biti kratkotrajan prekid stabilnog vremena uz mogućnost kiše ili lokalnih pljuskova.

