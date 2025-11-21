Biste li dali da vam jedna tvrtka sanira strop za 45, druga zid za 40 tisuća i to platili dva puta?

U četvrtak ujutro uhićeni su bivši ravnatelj klinike Sveti Ivan u Jankomiru, glavna sestra, dvojica poduzetnika i još troje. Na teret im se stavlja, kako javlja Uskok, malverzacije s građevinskim radovima na Dnevnoj bolnici za ovisnike, ali i gospodarske malverzacije u tvrtkama. Još uvijek nema potvrde zašto je u tome sudjelovao bivši ravnatelj Grošić, no glavna sestra Bosak je navodno primila dio kolača. Službeno, riječ je o tome da su cjepkali poslove kako bi svaki posao umjesto na javnom natječaju, potpao pod jednostavnu nabavu. Zašto je to važno? Jer onda bolnica ne mora raspisivati natječaj nego se šalju pozivi određenim tvrtkama, pa se tako, de facto, unaprijed biraju izvođači građevinskih radova.

Da objasnimo to plastično, pregledali smo poslove koji su rađeni. Zamislite da renovirate stan ili kuću i tražite majstore koji će sanirati strop, zidove i pod. I za svaku od tih stavki uzmete različitu tvrtku! Svaka od tih tvrtki ima i svoje cijene, i umjesto da angažirate jednu tvrtku s jednom ponudom, odlučite radove rascjepkati. I to nije sve. Iste radove platite dva puta u razmaku od dva mjeseca!

Tako je bilo u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan u Jankomiru. Primjerice, 2023. godine trebalo je zaštititi Dnevnu bolnicu za ovisnosti od prodora kiše i vlage. Konkretno, radovi su rađeni na stropu i zidovima. Naši sugovornici arhitekti su objasnili da nije problem kad tri neovisne tvrtke rade različite faze hidroizolacije na istom objektu, međutim kad te poslove dobije ista tvrtka, i naplati ih po tri narudžbenice, to je već čudno.

- Praksa je da je cijena niža ako jedna tvrtka radi sve - govori jedan od arhitekata s kojima smo razgovarali.

Iz javno dostupnih podataka vidljivo je da je tvrtka Tehno concept Radoslava Rodića na isti dan, 14. prosinca 2023. sklopila s bolnicom dva posla: sanaciju i rekonstrukciju nosive gornje ploče stropa te injektiranje protuvlažna sustava zidova, sve na Dnevnoj bolnici za ovisnost. Prvi posao je težak oko 45 tisuća eura, drugi oko 40 tisuća eura. Na prvu ne izgleda povezano, ali je. Ta dva posla, kažu upućeni, su suovisna, odnosno rade se zajedno. Pogotovo ako posao dobije ista tvrtka.

Nije tu kraj poslovima hidroizolacije. Dva mjeseca ranije su na istom objektu radili sanaciju vlage na zabatnim zidovima krovišta za oko 26.300 eura bez PDV-a. Opet posao koji se inače radi skupa s hidroizolacijom. Točnije, ispada da su prvo sanirali te zabatne zidove, a dva mjeseca kasnije nosivu ploču koja je među njima. Na toj ploči su radili i rekonstrukciju hidroizolacije za oko 39 tisuća eura. Kao u reklami, ni to nije sve! Sanaciju i rekonstrukciju nosive ploče su radili i u rujnu iste godine. Isto za oko 45 tisuća eura. Tu je i injektiranje protuvlažna sustava zidova koje je rađeno također početkom rujna za oko 40 tisuća eura. Sad znamo da Uskok vjeruje da je Grošić Rodićevim tvrtkama neke poslove plaćao dva puta i ovo je primjer toga.

Nije tu sumnjiv samo Tehno Concept. Tvrtka Brombauer projekt je u veljači ove godine, točnije 4. veljače, potpisala dva ugovora: jedan za zemljane radove oko Dnevne bolnice za ovisnost za 27.440 eura i drugi za pripremu podloga i asfaltiranje pristupnih površina Dnevne bolnice za ovisnosti za oko 36.300 eura. Dakle, ista tvrtka je prvo plaćena za zemljane radove, pa potom za pripremanje tog istog dijela i asfaltiranje.

- To su radovi koji se rade zajedno, dakle opet je sumnjivo - govori naš sugovornik.

Istog dana tvrtka Tehno Concept potpisuje ugovor za vanjsku odvodnju i kanalizaciju za isti objekt, na istoj površini. Radovi su vrijedni oko 34 tisuće eura. Osam dana kasnije, tvrtka Life Concept koja je također u Rodićevom vlasništvu potpisuje s bolnicom ugovor za urbanu opremu: klupice i svjetla. Vrijednost je oko 42 tisuće eura.

- To nije čudno jer su različite usluge pa je normalno da budu dvije tvrtke, ali je čudno što je isti vlasnik - govori jedan od arhitekata s kojima smo razgovarali.

Svi ovi radovi su jeftiniji od 66.360 eura što je važno jer onda spadaju u jednostavnu nabavu za koju se ne mora raspisati natječaj.