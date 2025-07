Bit će sunčano i vruće, ali je ponegdje moguć i pljusak

U srijedu će biti pretežno sunčano, poslijepodne uz jači razvoj oblaka uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre lokalno moguća kratkotrajna kiša ili poneki pljusak. Vjetar slab, ponegdje do umjeren istočni i sjeveroistočni. Na Jadranu sjeverozapadni i jugozapadni, na sjevernom dijelu ujutro bura. Najviša temperatura zraka uglavnom od 29 do 34 °C.

U četvrtak će biti pretežno sunčano i vruće. Poslijepodne u unutrašnjosti mjestimice umjerena naoblaka, a uglavnom uz granicu sa Slovenijom mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu ponegdje i jugo. Jutarnja temperatura zraka od od 17 do 22, na Jadranu između 20 i 25, a najviša dnevna uglavnom od 30 do 35 °C.

DHMZ je za srijedu izdao žuto upozorenje zbog jakog vjetra za Velebitski kanal.

OVDJE pogledajte prognozu po gradovima.