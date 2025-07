Cijela hrvatska je pod alarmom, neki zbog nevremena, neki zbog jako visokih temperatura

U utorak će u Dalmaciji biti pretežno sunčano i vruće. U ostalim krajevima promjenljivo oblačno i nestabilno, mjestimice uz kišu ili pljuskove s grmljavinom, lokalno moguće izraženije. Poslijepodne smanjenje naoblake. Vjetar na kopnu većinom slab, na Jadranu slabo do umjereno jugo, od sredine dana jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 25 do 30, na Jadranu između 29 i 34 °C.

U srijedu će biti pretežno sunčano, a poslijepodne u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre uz umjeren razvoj oblaka lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak. Vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeveroistočni i istočni. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, na sjevernom dijelu u noći i ujutro bura. Najniža temperatura zraka uglavnom od 15 do 20 °C, na Jadranu od 19 do 24 °C. Najviša temperatura zraka uglavnom od 26 do 31 °C, na Jadranu od 30 do 34 °C.

DHMZ je izdao za utorak narančasto upozorenje za riječku regiju zbog grmljavinskog nevremena. Također, izdali su žuta upozorenja zbog grmljavinskih nevremena za osječku, zagrebačku, karlovačku, gospićku i splitsku regiju.

