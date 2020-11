'Bit će sve više mladih koji će imati teški oblik korona virusa'

<p>Ovo je igra velikih brojki, posljednja dva tjedna svjedočimo da su brojke visoke. One su stabilne, što je epidemiološki dobro, ali su stabilne, rekao je jedan od naših najpriznatijih pulmologa, akademik Miroslav Samaržija u <a href="https://vijesti.hrt.hr/677919/samarzija-bit-ce-sve-vise-mladih-koji-imaju-teske-forme-bolesti" target="_blank">Dnevniku HTV-a</a>.</p><p>Pojasnio je da kada imamo mnogo bolesnih, tada je široki raspon kliničkih slika i stupnjeva težine bolesti. Rekao je kako kod virusnih upala pluća, što je osobito vidljivo kod koronavirusa, nema pravog lijek, postoji ih nekoliko, ali učinkovitost im je niska. Za respiratore kaže da slabo djeluju na virusne pneumonije, uz njih je visoka smrtnost.</p><p>Što se tiče sve većeg broja zaraženih osoba srednje dobi, Samaržija je rekao da "budući da se blaža ili teža klinička slika može pojaviti u bilo kojoj životnoj dobi, logično je da će biti sve više mladih ljudi koji imaju teške forme bolesti.</p><p>Naglasio je da se u bolnici liječi 10-ak posto oboljelih, 90% ih se liječi uglavnom kod kuće i među njima je sve više težih oblika bolesti.</p><p>Osvrnuo se na masovno testiranje, kaže da je to odlična stvar radi brze dijagnostike, izolacije i samoizolacije i treba ih se puno raditi. O tome da se odmah krene s tim, kaže da u ovom trenu nije trenutno uvjeren u njihovu svrsishodnost. Naglasio je kako to treba biti usklađeno s cjelokupnom slikom Hrvatske.</p><p>Komentirao je Kolonu sjećanja u Vukovaru:</p><p>- Svi oni koji će doći u Vukovar moraju imati na umu da moraju imati širu društvenu odgovornost, jer sukladno tome će biti više socijalne i fizičke distance. Uvjeren sam da je sama epidemiološka situacija dobro procijenjena, rekao je.</p><p>Sve će ovisiti, poručio je, o našem odnosu i poštivanju odgovornosti.</p><p>Na pitanje hoćemo li imati nagli porast broja bolesnika s uznapredovalim rakom pluća, rekao je da taj strah postoji, ali nije realno opravdan jer svi onkološki odjeli rade cijelo vrijeme. Rekao je kako je od 300 pregledanih pacijenata kod njih troje otkrivena karcinom na početku.</p>