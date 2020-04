Bit će više odlikaša, navala na srednje škole i frke s maturom

Danska je prošli tjedan otvorila škole za mlađe učenike te vrtiće, a na to se do kraja travnja pripremaju i mnoge druge europske države. Hrvatska zasad nije među njima.

Iako se po kuloarima počeo provlačiti 15. svibnja kao datum povratka u klupe, iz više izvora nam je potvrđeno kako se ni o kakvim datumima trenutno ne razgovara.

O tome će konačnu odluku donijeti Nacionalni stožer za civilnu zaštitu, u dogovoru s Ministarstvom znanosti i obrazovanja.

- Koji će to period biti, kad će se učenici vraćati, to ovisi o epidemiološkoj situaciji i dogovoru Vlade i Kriznog stožera. S obzirom na to da e-škola ide dobro, za neke kategorije nema potrebe da se vrate, ali za maturante i učenike s posebnim potrebama mislimo da bi se trebali vratiti - kazao je jučer Krunoslav Capak na dnevnoj konferenciji Nacionalnog stožera.

'Povratak u školu u ovoj nastavnoj godini nije izgledan'

Još jedan problem povratka u škole je i prijevoz za djecu.

- Za srednju školu, primjerice u Zagrebu, morao bi funkcionirati javni prijevoz, a to je zasad nemoguće - kaže nam ravnatelj Prirodoslovne škole Vladimira Preloga Zlatko Stić.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL Zlatko Stić, ravnatelj Prirodoslovne škole Vladimira Preloga

Ni ostali naši sugovornici nisu sigurni da je povratak u školu u ovoj nastavnoj godini izgledan.

- S obzirom na rizike, neizvedivo je do kraja svibnja biti u učionicama. Mi možemo provesti nastavu na ovaj način do kraja, ali i mi i učenici moramo na vrijeme imati sve informacije o tome kako raditi - kazao je jučer za N1 profesor Goran Gotlibović.

Njegov kolega, profesor Ivan Plantić, također ističe kako nakon 1. lipnja nema smisla vraćati učenike u razrede.

- Došli bi tek da im zaključimo ocjene, od nastave ne bi bilo ništa - kaže.

Zlatko Stić smatra kako ne bi bilo loše i da cijela nastavna godina završi 1. lipnja, odmah nakon što završi maturantima, 28. svibnja, zbog obitelji koje imaju više školaraca. No svi se apsolutno slažu kako je najteže maturantima te kako će ocjene biti najveći problem.

- Samo lani prijavilo nam se 200 učenika s prosjekom 5,0. Ja nemam načina da bez prijamnog procijenim tko može upisati školu. A ako ćemo upisivati sve odlikaše, za to bismo morali vratiti nastavu u dvije smjene - ističe Stić, čija škola je jedna od najtraženijih u Hrvatskoj.

Ukidanjem mature zakidaju se dobri učenici

On smatra i da ukidanje mature nije dobro jer se zakidaju dobri učenici. Predlaže da se ove godine na maturi polažu samo matematika, hrvatski jezik i tri izborna predmeta, ovisno o fakultetu koji upisuju.

- Tako bismo ih rasteretili, a dobili bismo rezultate potrebne fakultetima za upis - kaže Stić.

Svi upozoravaju i na to da će zbog novog sustava ocjenjivanja, ali i otvorene preporuke ministrice da se ne dijele jedinice, biti još više odlikaša. Time će i navala na tražene srednje škole biti još veća, pa bi ih se još moglo naći u situaciji da moraju provoditi prijamne ispite.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Divjak: Naš prvi scenarij za maturu je lipanj

I dalje je previše pitanja, a vremena više gotovo i nemamo, ističu naši zabrinuti sugovornici, koji očekuju hitne odgovore od ministrice Divjak.

Ona je pak, u razgovoru za 24sata krajem prošlog tjedna rekla koje se sve mogućnosti razmatraju za kraj školske godine.

Kad počinju upisi u prvi razred osnovne i hoće li ti upisi biti u školama?

Za određivanje točnog termina trebamo preporuku epidemiologa i, ako nam oni daju zeleno svjetlo da je situacija sigurna, onda možemo provesti upise na uobičajen način. Rezervni plan je da se upisi obave bez fizičke prisutnosti djeteta.

Kolika je vjerojatnost da se učenici i studenti u ovoj školskoj godini vrate u škole i na fakultete?

Konzultiramo se redovito sa Stožerom civilne zaštite o tim pitanjima, no ni oni nemaju u ovom trenutku dugoročne projekcije. Mi smo razradili sve scenarije kako bismo bili spremni na sve promjene. Naime, nastava na daljinu osmišljena je i dobro se provodi te nastavna godina može biti regularna i dovršena i u ovakvome modelu.

S obzirom na to da će sigurno doći do kasnijeg polaganja državne mature, hoće li se upisi na fakultete i druge visokoobrazovne ustanove stići provesti u srpnju?

Naš prvi scenarij za maturu, koji pripremamo uz konzultacije sa Stožerom, je lipanj. Esej iz Hrvatskog jezika također je pomaknut sa svibnja na lipanj, tako da u slučaju tog scenarija nema potrebe odgađati upise jer je to i planirani termin državne mature. Ako dođe do promjena, sveučilišta i ostala visoka učilišta trebat će se prilagoditi.

Kolika je vjerojatnost da upisi na fakultete budu odgođeni za kraj kolovoza i hoće li se stići provesti do 1. rujna?

Svjesni smo autonomije sveučilišta, no i oni moraju u ovoj situaciji slušati epidemiologe i upute Stožera - svatko treba preuzeti svoj dio odgovornosti u ovoj teškoj situaciji. Međutim, prema našem prvom scenariju, nema potrebe za pomicanjem rokova.

S obzirom na novi pristup ocjenjivanju i nemogućnost da se provedu sve četiri godišnje provjere znanja jednake za sve učenike, kako mislite ujednačiti kriterije za ocjenjivanje učenika sedmih i osmih razreda zbog upisa u srednju školu?

Ne postoji pravilo koje spominjete o četiri godišnje provjere znanja nego se primjenjuju Upute o ocjenjivanju i vrednovanju, koje su javne i koje jasno kažu da u gotovo svim predmetima do kraja nastavne godine u nastavi na daljinu treba imati još dvije ocjene: jednu vezanu uz aktivnost učenika, a drugu uz složeniji rad, koji autonomno određuje nastavnik. Zaključna ocjena uzima u obzir ocjene dobivene u nastavi koja se do 16. ožujka odvijala u školama kao i one koje će učenici dobiti tijekom nastave na daljinu.