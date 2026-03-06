Obavijesti

Kličko želi na vlast u Ukrajini: Zelenski zaprijetio 'nokautom'

Piše Igor Fejzagić,
Čitanje članka: 3 min
Foto: Profimedia/Reuters

Dok se Zelenskog doživljava kao čovjeka Londona - a ranije i Washingtona - Klička se često percipira kao “njemački kadar”. Te će nijanse u budućoj perspektivi biti itekako važne

Admiral

“Moglo bi doći do nokauta.” Tim je riječima Volodimir Zelenski zaprijetio Vitaliju Kličku nakon tragedije u kojoj je više civila poginulo pred skloništem koje je bilo zaključano. Boksačkim rječnikom Zelenski je aludirao na Kličkovu poziciju gradonačelnika Kijeva – grada u kojem se građani ponovno smrzavaju: temperature padaju i do minus dvadeset, a tisuće zgrada ostale su bez grijanja – dok politička scena vrije.

