Dok se Zelenskog doživljava kao čovjeka Londona - a ranije i Washingtona - Klička se često percipira kao “njemački kadar”. Te će nijanse u budućoj perspektivi biti itekako važne
UKRAJINA TRAŽI PREDSJEDNIKA PLUS+
Kličko želi na vlast u Ukrajini: Zelenski zaprijetio 'nokautom'
“Moglo bi doći do nokauta.” Tim je riječima Volodimir Zelenski zaprijetio Vitaliju Kličku nakon tragedije u kojoj je više civila poginulo pred skloništem koje je bilo zaključano. Boksačkim rječnikom Zelenski je aludirao na Kličkovu poziciju gradonačelnika Kijeva – grada u kojem se građani ponovno smrzavaju: temperature padaju i do minus dvadeset, a tisuće zgrada ostale su bez grijanja – dok politička scena vrije.
