Bitcoin opet raste: Dosegao je dosad najveću vrijednost

Porast najveće kriptovalute ne pokazuje znakove usporavanja. Bitcoin je u ponedjeljak dosegao novu rekordnu vrijednost iznad 70.400 dolara, piše Reuters.

Ovaj porast posljedica je odluke od prošlog mjeseca kojom se Bitcoin uključio u investicijske proizvode u SAD-u. Američka komisija za vrijednosne papire i burzu nevoljko je početkom siječnja odobrila trgovanje prvim bitcoin fondovima kojima se trguje na burzi (ETF-ovima). ETF prati cijenu imovine kao što su zlato, obveznice ili kriptovalute, što znači da ljudi mogu ulagati bez potrebe da sami kupuju imovinu. Američki regulator ostao je skeptičan prema kriptovalutama, rekavši da u svojoj odluci "nije odobrio niti podržao bitcoin".

Unatoč tome, taj je potez potaknuo val ulagača koji ulažu novac u spot bitcoin ETF-ove koje su pokrenule velike investicijske tvrtke poput BlackRocka i Fidelityja.

O razlozima velikog rasta Bitcoina jučer smo pričali i s Vlahom Hrdalom, predsjednikom Udruge za blockchain i kriptovalute te partnerom u jednom odvjetničkom društvu.

Bitcoin se približava sljedećem "prepolovljenju" u travnju koje ograničava stopu izdavanja novih virtualnih kovanica, a događa se otprilike svake četiri godine. Očekivanja ograničene ponude uz rastuću potražnju ulagača potaknula su porast cijena, kažu stručnjaci.

- Ovih dana čuje se, a ne znam je li to stvarni i jedini uzrok, kako mnogi rast cijene pripisuju tome što su u SAD-u nedavno odobrili prve ETF-ove (fondove koji omogućavaju institucionalnim ulagačima da investiraju u bitcoin). To je rezultiralo velikim priljevom novoga kapitala koji se slio u ovu vrstu digitalne imovine. Osim toga, bitcoin uskoro očekuje prepolavljanje ('halving', op. a.) nagrade koju dobivaju rudari za potvrđivanje transakcija. Prepolavljanje znači da se stvara manje novih bitcoina, što opet utječe na ponudu. Pojednostavljeno, izgleda da istodobno dolazi do smanjenja ponude i povećanja potražnje. Zato se vrijednost bitcoina ne procjenjuje, ona je rezultat potražnje za njim, a ta potražnja danas je značajno veća nego prije, recimo, godinu dana - objasnio nam je stručnjak.