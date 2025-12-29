Bitcoin premašio 90.000 dolara

Nakon tjedana stagnacije i propuštanja predblagdanskog rasta koji je dionice vinuo na rekordne razine, Bitcoin je u ponedjeljak pokazao znakove života. Vodeća svjetska kriptovaluta tijekom azijskog trgovanja preskočila je psihološki važnu granicu od 90.000 američkih dolara, potaknuvši nadu ulagača u snažniji oporavak s početkom nove godine.

Ovaj skok dolazi kao iznenađenje za tržište koje se još oporavlja od velike rasprodaje u listopadu, kada je likvidirano oko 19 milijardi dolara vrijednih pozicija, što je značajno smanjilo tržišnu aktivnost i apetit za rizikom.

Azijsko tržište poguralo optimizam

Tijekom jutarnjih sati u Singapuru, cijena Bitcoina porasla je za više od tri posto, dosegnuvši u jednom trenutku i 90.200 dolara. Pozitivan sentiment prelio se i na ostatak kripto tržišta, pa je tako i druga najpopularnija kriptovaluta, Ether, zabilježila rast od četiri posto i premašila cijenu od 3.000 dolara.

Rast kriptovaluta poklopio se sa snažnim početkom tjedna na azijskim burzama. MSCI indeks azijsko-pacifičkih dionica dosegnuo je najvišu razinu u posljednjih šest tjedana, ponajviše zbog očekivanja da će američka središnja banka (Fed) nastaviti sa smanjenjem kamatnih stopa i u idućoj godini. Slabljenje dolara, koji je na putu da zabilježi najveći godišnji pad od 2017., dodatno je potaknulo ulagače da se okrenu rizičnijoj imovini.

Mali ulagači ponovno vjeruju u rast

Analitičari smatraju da iza iznenadnog rasta ne stoji veliki institucionalni kapital, već manji, kratkoročni trgovci. "Čini se da je porast donekle potaknut malim ulagačima koji zauzimaju sve veće pozicije na tržištu terminskih ugovora", izjavio je Sebastian Bea, glavni investicijski direktor u tvrtki ReserveOne.

Njegove riječi potvrđuju i podaci s platforme CryptoQuant. Takozvana "stopa financiranja" (funding rate) za Bitcoin, ključni pokazatelj raspoloženja na tržištu, dosegnula je najvišu razinu od 18. listopada. To signalizira rastuću potražnju za "bikovskim" okladama, odnosno očekivanjima da će cijena nastaviti rasti.

Unatoč ovom skoku, godina koja je na izmaku za Bitcoin je bila iznimno turbulentna. Nakon što je šestog listopada dosegnuo povijesni vrhunac od 126.251 dolar, uslijedio je oštar pad. Čak i s ovim posljednjim rastom, Bitcoin je i dalje u minusu od oko četiri posto u odnosu na početak 2025. godine, unatoč sve većem prihvaćanju od strane institucija i nizu regulatornih pobjeda pod pro-kripto administracijom američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Sada ostaje vidjeti hoće li ovaj zamah biti dovoljan da preokrene negativan trend i postavi temelje za uspješniji početak nove godine ili je riječ tek o kratkotrajnom bljesku na tržištu ispražnjenom od velikih igrača.