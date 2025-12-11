Obavijesti

24 TAJNE RIJEČI

Policija otkrila kripto prijevaru: Investitor ostao bez 150.000 € Bitcoina zbog ukradenih fraza

Foto: BENOIT TESSIER/REUTERS / ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Policija je razotkrila 42-godišnjaka i 45-godišnjeg Austrijanca koji su investitoru potajno fotografirali seed fraze i ispraznili mu kripto-novčanik, a novac potom oprali kroz niz transakcija.

Zadarska policija razotkrila je još jedan slučaj računalne prijevare i pranja novca povezan s trgovanjem kriptovalutama, u kojem je 39-godišnji hrvatski 'ulagač' ostao bez više od 150.000 eura u Bitcoinu.

Kriminalističkim istraživanjem policija je utvrdila da su 42-godišnji hrvatski državljanin i 45-godišnji državljanin Austrije, s privremenim boravkom u Hrvatskoj, oštećenome lažno prikazali mogućnost kupnje Bitcoina ispod tržišne cijene, predstavljajući to kao povoljnu investiciju.

Prevareni se već bavio trgovanjem kriptovalutama te je, vjerujući u ponudu, pristao na suradnju.

Na zadarskom području najprije se susreo s 42-godišnjakom koji mu je trebao pokazati provođenje blockchain transakcija. Tijekom susreta osumnjičeni je iskoristio priliku i potajno fotografirao popis 24 sigurnosne riječi (tzv. seed phrases) kojima se pristupa privatnim ključevima kripto novčanika.

Tako pribavljene podatke 42-godišnjak je proslijedio 45-godišnjaku, koji je 23. prosinca 2024. neovlašteno pristupio digitalnom novčaniku oštećenog i sav njegov Bitcoin, tada vrijedan preko 154.000 eura, prebacio na vlastiti kripto novčanik.

Austrijski državljanin u istražnom zatvoru

Od 23. prosinca 2024. do 14. siječnja 2025. austrijski državljanin je plijen raspodijelio na više manjih transakcija prema različitim blockchain adresama, potom sredstva konsolidirao, dio prenio na novčanik treće osobe, a dio na račun stranog državljanina na inozemnoj kripto-mjenjačnici, pri čemu je primio novac koji je dogovorno podijelio s 42-godišnjakom.

Obojicu policija tereti za kazneno djelo računalne prijevare. Austrijski državljanin (45) koji je kazneno prijavljen i za pranje novca priveden je pritvorskom nadzorniku, a potom smješten u istražni zatvor po odluci suca istrage Županijskog suda u Zadru, dok je kaznena prijava protiv 42-godišnjaka podnesena državnom odvjetništvu u redovnom postupku, kažu u policiji.

Dodaju da su u istraživanju ovog slučaja obavljene detaljne blockchain analize, pretrage domova i prostora, pregled digitalnih uređaja te ispitivanja i poligrafsko testiranje osumnjičenih, kombinirajući digitalnu forenziku i klasične kriminalističke metode.

Zadarska policija upozorila je na opasnost investicijskih prijevara i hakerskih napada u području kriptovaluta te savjetuje oprez, temeljito informiranje i traženje nepristranog financijskog savjeta prije ulaganja ili davanja novca.

