Bitka za carinu u Bruxellesu: Zagreb je ispao u prvom krugu

Danas se odlučivalo gdje će biti smješteno Carinsko tijelo Europske unije (EUCA), a među devet kandidata nalazi se i Zagreb. Vijeće EU-a i Europski parlament neovisno odabiru po dva svoja favorita, nakon čega će na zajedničkoj sjednici otkriti svoje izbore. Ako se jedan kandidat pojavi na oba popisa, automatski će biti izabran bez daljnjeg glasovanja. U suprotnom, slijedi više krugova odlučivanja dok se ne postigne dogovor.

Lille i Rim prošli su u završni krug glasovanja Vijeća EU za sjedište Europske carinske agencije, prenosi Politico.

Varšava je u posljednjem krugu eliminirana. Osim Zagreba, kandidirali su se još: Varšava, Málaga, Lille, Haag, Bukurešt, Rim, Liège i Porto.

Što donosi EUCA

Nova agencija trebala bi zapošljavati najmanje 250 djelatnika, a moguće i znatno više. Imat će ključnu ulogu u nadzoru velikog podatkovnog centra za prikupljanje carinskih podataka te će služiti kao središnja točka podrške nacionalnim carinskim upravama.

EUCA bi trebala pojednostaviti carinske postupke, povećati sigurnost online kupnje te nacionalnim vlastima omogućiti ujednačenije i učinkovitije alate.

Planirano je da agencija bude uspostavljena sljedeće godine, dok se prvi pristup podatkovnom centru očekuje do 2028.