Danas odluka u Bruxellesu: Zagreb je favorit u 'borbi' za sjedište nove carinske agencije

Piše 24sata, HINA,
Danas će se saznati gdje će biti smješteno Carinsko tijelo Europske unije (EUCA), a među devet kandidata nalazi se i Zagreb. U srijedu će Vijeće EU-a i Europski parlament neovisno odabrati po dva svoja favorita, nakon čega će na zajedničkoj sjednici otkriti svoje izbore. Ako se jedan kandidat pojavi na oba popisa, automatski će biti izabran bez daljnjeg glasovanja. U suprotnom, slijedi više krugova odlučivanja dok se ne postigne dogovor.

Za sjedište EUCA-e natječu se Belgija (Liège), Hrvatska (Zagreb), Francuska (Lille), Italija (Rim), Nizozemska (Haag), Poljska (Varšava), Portugal (Porto), Rumunjska (Bukurešt) i Španjolska (Malaga). Kao najizgledniji kandidati najčešće se spominju Zagreb, Lille, Varšava i Haag.

Što donosi EUCA

Nova agencija trebala bi zapošljavati najmanje 250 djelatnika, a moguće i znatno više. Imat će ključnu ulogu u nadzoru velikog podatkovnog centra za prikupljanje carinskih podataka te će služiti kao središnja točka podrške nacionalnim carinskim upravama.

EUCA bi trebala pojednostaviti carinske postupke, povećati sigurnost online kupnje te nacionalnim vlastima omogućiti ujednačenije i učinkovitije alate.

Planirano je da agencija bude uspostavljena sljedeće godine, dok se prvi pristup podatkovnom centru očekuje do 2028.

Zagrebačka kandidatura

Hrvatska vlada predložila je da sjedište bude u poslovnoj zgradi u Novom Zagrebu, u ulici Radoslava Cimermana, izvorno izgrađenoj za Regionalni centar za razvoj poduzetničkih kompetencija za zemlje jugoistočne Europe (SEECEL).

Riječ je o prostoru u kojem je trenutačno smješten privremeni rektorat Sveučilišta u Zagrebu, dok se njegova matična zgrada na Trgu Republike Hrvatske obnavlja nakon potresa.

Širi kontekst u Bruxellesu

U Bruxellesu se u srijedu i četvrtak održava mini-plenarna sjednica Europskog parlamenta.

Zastupnici će raspravljati s predsjednikom Europskog vijeća Antoniom Costom i predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen o rezultatima nedavnog summita čelnika EU-a, s naglaskom na sigurnost opskrbe energijom, stabilnost tržišta i cijene energenata.

U četvrtak će glasati o pregovaračkom stajalištu o zakonodavnim prijedlozima vezanima uz trgovinski sporazum između EU-a i SAD-a. Tim je sporazumom predviđena carinska stopa od 15 posto na većinu europskog izvoza u SAD, čime su izbjegnute znatno više carine koje su prijetile pojedinim industrijama, dok će većina američkih proizvoda u EU ulaziti bez carina.

Rad na sporazumu bio je početkom godine privremeno zaustavljen zbog pravnih odluka u SAD-u i geopolitičkih napetosti.

Zastupnici će u četvrtak glasati i o izmjenama zakonodavstva koje bi trebale olakšati povratak migranata bez prava boravka u EU-u.

U petak se u Bruxellesu sastaju ministri financija europodručja, a tema će biti utjecaj rata na Bliskom istoku na gospodarstvo i energetsko tržište.

Europska komisija trebala bi u srijedu predstaviti i nove mjere za poticanje inovacija u obrambenom sektoru te okvir za borbu protiv šumskih požara.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

