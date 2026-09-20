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Bitka za HTV: Dvojicu su smatrali atomskim opcijama, ali otpali su iz utrke za Televiziju...

Piše Boris Rašeta,
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Bitka za HTV: Dvojicu su smatrali atomskim opcijama, ali otpali su iz utrke za Televiziju...
Foto: Luka Stanzl/Pixsell
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Mjesto ravnatelja HRT-a nekoć je bilo jedno od najjačih u državi. Vrdoljak, Ivan Parać, Mirko Galić (dva puta), Ivan Šibl (ranije), Branko Puharić..., povijesne su osobe, ali ta tradicija nestaje, piše Rašeta za Express

Bile su dvije “atomske” opcije, ali su otpale. Miljenko Manjkas i Siniša Kovačić, o kojima se govorkalo kao o potencijalnim nasljednicima Roberta Šveba - koji će krajem listopada objesiti kopačke o klin - nisu se javili na natječaj za ravnatelja HRT-a. Kovačić je ostao bez šansi kad mu je objavljena imovinska kartica, na kojoj je bio cijeli arhipelag nekretnina. Je li Manjkas stvarno mislio zasjesti u fotelju šefa HRT-a, nije sasvim jasno, ali je očito da se to neće dogoditi.

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Komentari 3
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