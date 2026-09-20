Mjesto ravnatelja HRT-a nekoć je bilo jedno od najjačih u državi. Vrdoljak, Ivan Parać, Mirko Galić (dva puta), Ivan Šibl (ranije), Branko Puharić..., povijesne su osobe, ali ta tradicija nestaje, piše Rašeta za Express
(NE)MOĆNA POZICIJA PLUS+
Bitka za HTV: Dvojicu su smatrali atomskim opcijama, ali otpali su iz utrke za Televiziju...
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Bile su dvije “atomske” opcije, ali su otpale. Miljenko Manjkas i Siniša Kovačić, o kojima se govorkalo kao o potencijalnim nasljednicima Roberta Šveba - koji će krajem listopada objesiti kopačke o klin - nisu se javili na natječaj za ravnatelja HRT-a. Kovačić je ostao bez šansi kad mu je objavljena imovinska kartica, na kojoj je bio cijeli arhipelag nekretnina. Je li Manjkas stvarno mislio zasjesti u fotelju šefa HRT-a, nije sasvim jasno, ali je očito da se to neće dogoditi.
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