Bitka za Vukovar: Prošle su 34 godine, opsada trajala 87 dana

U Vukovaru je prigodnim programom u subotu obilježena 34. godišnjica Bitke za Vukovar i formiranja 204. brigade Hrvatske vojske, čiji su pripadnici 1991. godine branili taj grad od agresije bivše JNA i srpskih paravojnih postrojbi
Vukovar: Obilježavanje 34. obljetnice Bitke za Vukovar i ustrojavanja 204. brigade Hrvatske vojske
Potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved poručio je kako u Vukovaru "dajemo zavjet hrvatskom narodu da pamtimo hrabrost hrvatskih branitelja iz rujna 1991. godine do zadnjeg dana obrane, dajemo zavjet da nećemo zaboraviti Vukovar niti jednog hrvatskog branitelja". | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
