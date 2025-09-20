GODIŠNJICA
Bitka za Vukovar: Prošle su 34 godine, opsada trajala 87 dana
U Vukovaru je prigodnim programom u subotu obilježena 34. godišnjica Bitke za Vukovar i formiranja 204. brigade Hrvatske vojske, čiji su pripadnici 1991. godine branili taj grad od agresije bivše JNA i srpskih paravojnih postrojbi
Potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved poručio je kako u Vukovaru "dajemo zavjet hrvatskom narodu da pamtimo hrabrost hrvatskih branitelja iz rujna 1991. godine do zadnjeg dana obrane, dajemo zavjet da nećemo zaboraviti Vukovar niti jednog hrvatskog branitelja".
| Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Hrvatska je bila žrtva brutalne velikosrpske agresije. Vukovar je branio Hrvatsku ovdje na Dunavu, a Hrvatskqa je bila izložena brutalnoj agresiji od krajnjega juga do krajnjeg istoka, što govori o složenosti obrane domovine, naglasio je Medved
Vladin prioritet i dalje je pronalazak nestalih osoba iz Domovinskog rata na čemu će neumorno inzistirati i raditi
„Želim otvrditi da je naš plan ovdje u Vukovaru ili neposrednoj okolici izgraditi centar za branitelje, kao mjesto gdje će imati trajni boravak i sigurnost, starost u miru“, rekao je Medved
Po riječima vukovarskog gradonačelnika Marijana Pavličeka, narod koji zaboravlja svoju prošlost ide slijep kroz budućnost
„Upravo kroz ovakva obilježavanja prenosimo istinu o Domovinskom ratu novim naraštajima jer još uvijek, poglavito s druge strane Dunava, postoje oni koji negiraju istinu o Domovinskom ratu“, rekao je Pavliček poručivši kako imamo pravo biti ponosni na sve one koji su sudjelovali u obrani Hrvatske
Branko Borković, posljednji zapovjednik 204. brigade, kazao je kako se ta brigada stvarala u borbama. Kritizirao je aktualne pokušaje oživljavanja agresivne prošlosti i sustavno veličanje zločinaca u Srbiji, upozorivši da relativizacija odgovornosti za agresiju na Hrvatsku i dalje traje
Obilježavanje je započelo budnicom kroz Vukovar, u sklopu prigodnog programa tijekom dana moći će se razgledati taktičko-tehnički zbor naoružanja, borbene i neborbene tehnike i opreme postrojbi OSRH i MUP-a te prezentacija rada Uprave za zatočene i nestale Ministarstva hrvatskih branitelja, a predviđen je i prikaz sposobnosti pripadnika MUP-a i OSRH-a
U spomen na poginule i nestale zapaljene su svijeće i položeni vijenci, a vukovarskim nebom preletjeli su višenamjenski borbeni zrakoplovi Rafalei
Vukovar je bio pod opsadom 87 dana, a nakon pada u studenom 1991. godine, grad je bio okupiran do 1998. Mirna reintegracija hrvatskog Podunavlja omogućila je povratak Vukovara pod hrvatsku vlast
Bitka za Vukovar, koja je započela 25. kolovoza 1991., pokazala je snagu otpora hrvatskih branitelja, suočenih s nadmoćnom JNA i paravojnim snagama koje su gotovo tri mjeseca svakodnevno granatirale i napadale grad. Poginulo je 2717 hrvatskih branitelja i civila
