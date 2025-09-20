Bitka za Vukovar: Prošle su 34 godine, opsada trajala 87 dana

„Upravo kroz ovakva obilježavanja prenosimo istinu o Domovinskom ratu novim naraštajima jer još uvijek, poglavito s druge strane Dunava, postoje oni koji negiraju istinu o Domovinskom ratu“, rekao je Pavliček poručivši kako imamo pravo biti ponosni na sve one koji su sudjelovali u obrani Hrvatske | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL