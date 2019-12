Bitke u sjeni: Medeni mjesec za Beru, a Plenki pred remontom

U sjeni ovih izbora odvijala se najveća bitka, a to je bitka za opstanak Andreja Plenkovića. Premijer je, naime, bio u nezavidnoj situaciji još od izbora za Europski parlament.

Da je Kolinda Grabar Kitarović izgubila bitku već u prvom krugu, vrlo brzo bi došlo do resetiranja u HDZ-u. Plenković ima otvorene suparnike unutar stranke koji samo čekaju da se ponovno spotakne na izborima pa da krenu u osvajanje politički moćnih mjesta. S obzirom na to da još ništa nije gotovo, nije siguran ni predsjednik HDZ-a.

Prvi krug izbora otkrio je najveće HDZ-ove boljke, a to su Zagreb i Slavonija.

U metropoli je Miroslav Škoro pretekao Kolindu za čak 17.000 glasova. Slavonija je za HDZ bila potpuni debakl. Naime, Škoro ih je potukao i u svih pet slavonskih županija. Iako HDZ vjeruje da će Škorini birači dati svoj glas njihovoj kandidatkinji, izvjesnije je da ih većina odustane od glasanja. Nije razlog samo taj što su razočarani jer njihov kandidat nije prošao dalje, nego im je izbor koji ostaje jednostavno neprihvatljiv.

Priča oko Davora Bernardića na prvi pogled je puno jednostavnija. On je najveće bitke vodio nakon preuzimanja SDP-a. Tad je stranci sustavno padala popularnost. Svi su zazivali njegovu smjenu, no on se nije dao. Ipak je on vrsni matematičar i jako je dobro znao da brojke neće zauvijek ići nizbrdo. Čekao je trenutak da se promijeni politička situacija na desnici i da se na njega zaboravi.

Prvi pozitivan pomak osjetio je na europarlamentarnim izborima kad je neočekivano SDP osvojio četiri mandata kao i HDZ. Bernardić je tad igrao na “sigurne” igrače pa se ugodno iznenadio rezultatima. Potom je odigrao na “sigurno” podržavši Zorana Milanovića za predsjednika. No osvoji li njegov bivši šef Pantovčak, mogao bi se Bernardić naći u novim problemima. Vuk mijenja dlaku, ali ćud nikada, vrijedilo bi i u slučaju Milanovića.

Naime, osvajanjem Pantovčaka dovoljno bi ojačao svoju poziciju da bi mogao poželjeti nakon mandata vratiti se na čelo stranke. Uostalom, i dosadašnjim rezultatom je pokazao nezavidnu snagu pa bi i neosvajanjem mandata mogao gledati prema staroj fotelji. Kako bilo, politički vijek Davora Bernardića itekako ovisi o volji Zorana Milanovića. Dva najjača politička šefa u državi ovise o svojim predsjedničkim kandidatima.

