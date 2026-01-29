Bivša državna tajnica Crne Gore objavila poruke nakon 18+ afere

Crnu Goru već mjesecima potresa afera u čijem su središtu dvoje donedavno visokih državnih dužnosnika, Mirjana Pajković i Dejan Vukšić. Nakon što su u javnost procurile eksplicitne snimke i fotografije bivše državne tajnice u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, oboje aktera podnijelo je ostavke, no klupko međusobnih optužbi, prijetnji i kaznenih prijava tek se počelo odmotavati. Pajković je na društvenim mrežama objavila navodnu prepisku s Vukšićem, bivšim ravnateljem Agencije za nacionalnu sigurnost (ANB) i savjetnikom predsjednika države, tvrdeći da je riječ o krunskom dokazu ucjene i zastrašivanja.

Optužbe za prijetnje i ucjene

Pod naslovom "Prijetnje", Mirjana Pajković objavila je na Instagramu sadržaj za koji tvrdi da dokazuje kako joj je Vukšić prijetio objavom kompromitirajućih materijala. Navela je da je bila izložena ekstremnom nasilju kada joj je "prvi čovjek do predsjednika države" poručio da za nju više "neće biti mjesta ni života u Crnoj Gori".

​- On je to meni rekao osobno nakon što sam odbila postupiti onako kako je on od mene tražio - izjavila je Pajković.

U jednoj od objavljenih poruka Vukšić joj piše: "Sama si završila karijeru" i "Mislio sam da si inteligentnija", na što ona odgovara: "Nemoj da mi prijetiš".

Na jednoj od audio snimki, koje je također objavila, navodno se čuje Vukšićev glas kako govori da će "cijela Crna Gora morati vidjeti", aludirajući na eksplicitni sadržaj koji se kasnije i pojavio u javnosti.

Prepiska sadrži i poruke poput: "Ma, mrš u pi*ku materinu. I hvala", na što mu ona odgovara da je ružno to što radi, a on uzvraća: "Da te moje oči više ne vide", te dodaje: "A doći ćeš još za nešto. Kad tad."

Upleten i ured predsjednika

Pajković tvrdi da su prijetnje stizale čak i s fiksnog telefona iz ureda predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića, gdje je Vukšić radio kao savjetnik za sigurnost. U svojim istupima navela je da je pokušala zatražiti zaštitu od samog predsjednika, no bezuspješno.

​- Imala sam njegov broj telefona, poslala sam mu pristojnu, uljudnu poruku i poslala sam mu videozapise prijetnji njegovog savjetnika. Nisam dobila odgovor - rekla je, dodajući kako je kasnije dobila poruku da o prijetnjama treba šutjeti.

Vukšićeva strana priče: 'Ukrala mi je mobitel'

Dejan Vukšić, koji je ostavku podnio krajem prošle godine, oštro je odbacio sve optužbe. U priopćenju je ustvrdio da je sporne snimke prvi put vidio tek kada su se počele ilegalno širiti društvenim mrežama. Za cijelu situaciju okrivio je Pajković, tvrdeći da mu je u listopadu 2024. godine "protupravno otuđila mobilni telefon, koji je potom zloupotrijebljen". Tvrdi da je tada nastala i sporna audiosnimka na kojoj joj on navodno prijeti. Poziv je, kako je potvrdio, bio s fiksnog telefona iz kabineta predsjednika Milatovića.

​- Riječi koje sam tom prigodom uputio M. P., a koje su selektivno objavljene s vremenskom zadrškom od godinu i tri mjeseca, bile su neposredna reakcija na krađu i zlouporabu mog telefona - izjavio je Vukšić.

Optužio je Pajković za pokušaj iznude, krađu i lažno prijavljivanje. Tvrdi da ga je u ožujku 2025. pokušala ucijeniti tim materijalom kako bi ga natjerala da se povuče iz kandidature za suca Ustavnog suda. Pajković je, prema njegovim riječima, kasnije od njega tražila i da iskoristi svoj utjecaj kako bi joj osigurao nominaciju za pučku pravobraniteljicu. U jednom od istupa, Vukšić je Pajković optužio i za povezanost s "kavačkim klanom", što je ona demantirala.

Oboje aktera podnijelo je ostavke navodeći "osobne razloge", no uslijedio je rat kaznenim prijavama. Pajković je podnijela tri prijave zbog neovlaštene distribucije eksplicitnog sadržaja, odnosno takozvane osvetničke pornografije, koja je u Crnoj Gori kazneno djelo za koje je zapriječena kazna do pet godina zatvora. S druge strane, Vukšić je najavio tužbe protiv svih koji su ga, kako kaže, lažno optuživali i pozivali na linč.