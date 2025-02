Bivša mažoretkinja o Šćuricu: Djevojke od 14 godina je pitao 'Jesi mu pop**ila?' Još me strah

Redakciji RTL Direkta javilo se 66 djevojaka s horor pričom o Alenu Šćuricu, a kako RTL doznaje, deset djevojaka ga je prijavilo policiji.

- Meni osobno nije nikad bilo ugodno. Često bi nam došao iza leđa i iznenada nas zagrlio s riječima 'Ovo je iznenadan zagrljaj jer baš si mi super' - započela je bivša mažoretkinja Vanja Vukelić.

Šćuric ju je ispitivao što radi sa svojim dečkom.

- Znalo je biti pitanja 'I jesi li mu pušila? I je l' f*kaš?' To su bile djevojke od 14, 15, 16 godina, bilo je čudnih dodirivanja - govori.

Za njega kaže da je inteligentno manipulirao ljudima i zato toliko dugo nitko nije znao što se događa.

- Uvijek je bio fin i pristojan kad su bili javni nastupi, ali takav uopće nije tijekom treninga, proba, generalki. Tamo je znao brzo puknuti, na najmanju stvar. Nazivao bi djevojke glupima, gluhima, retardiranima. Ja sam jako voljela taj ples i bila sam dosta dobra s nekim djevojkama tamo i iako mi se neka njegova ponašanja nisu sviđala i osjećala sam se nelagodno ako bi on bio na treningu, bojala sam se reći da mi nešto smeta da me ne bi izbacio zbog nepoštivanja - rekla je Vukelić.

Iz policije kažu da se djevojke još uvijek javljaju i da je progovaranje o tome u javnosti pomoglo da se slučaj rasvijetli. Nova predsjednica Hrvatskog mažoret saveza, Ines Mileković, kaže da imaju povjerenja u institucije.

- Dajemo punu podršku institucijama da obave svoj posao - rekla je.

Uspostavio je atmosferu kulta ličnosti.

- On je postavio cijeli sustav da su one krive ako se što dogodi. I tako ih je držao poslušnima da ne idu van s informacijama o tome što se događa i što im se sve ne sviđa, Mi sm zajednica, nitko nije važan, ja radim s vama velike stvari i sve što radim, čak i ak je neprimjeren, radim to za vaše dobro, vi to još ne vidite, ali ja vidim jer sam tu godinama - objašnjava Anita Lauri Korajlija, psihologinja.

Vukelić kaže da ju je još uvijek strah.

- Bez obzira na to , vjerujem da nije u redu šutjeti - zaključuje.