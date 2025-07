Bivša misica pokrenula je razornu političku lavinu u Splitu

Konstituiranje Gradskog vijeća u Splitu isprva je imalo elemente misterija, a onda se iz sata u sat mijenjao žanr, od fantastike do detektivsko-psihološkog trilera, da bi na kraju sve postalo jedna lijepa kvalitetna sapunica. Sve je počelo idejom o tajnom glasanju pri izboru predsjednika vijeća. S jedne strane Jakov Prkić iz stranke Direkt, iz liberalno-lijevog tabora, koji je u džepu držao 15 glasova potpore za kandidaturu, a s druge strane čovjek Željka Keruma, HGS-ovac Igor Stanišić, kao predstavnik desne opcije. Ideju o tajnom glasanju u vijeću koje ima 31 člana iznio je sad bivši SDP-ovac Davor Matijević i, generalno gledajući, takva metoda i ne bi bila dramatično upitna da se iza takve inicijative nije skrivao i unaprijed skovani “plan B”. Uz njega je stala kolegica Katarina Prnjak, bivša misica i također donedavno SDP-ovka. I unatoč vrlo vjerojatnoj Prkićevoj pobjedi na tim malim izborima u zgradi Banovine, takav scenarij nije se dogodio jer je netko skrenuo desno. Afera “žetončić” mogla je početi. Članovi stranke Centar objavili su svoje listiće, Prkić i Matijević imali su dokaz, Marinko Biškić iz Možemo! nije fotografirao svoj listić, no njegovi razlozi zbog kojih se nikad ne bi priklonio Kerumu dovoljno su uvjerljivi - čovjek ga je umalo stajao egzistencije nakon propasti Želine tvrtke i stečajnog postupka. Za njega su garantirali svi, pa i spomenuta Prnjak, koja svoj listić nije objavila jer nema društvene mreže. Činilo se da nije nitko, no fantastika je ubrzo završila i počeo je detektivsko-psihološki triler. Listić Katarine Prnjak nije isti kao svi drugi listići, nižu se optužbe da ga je falsificirala i da je ona 16. ruka HDZ-a. Nižu se i opravdanja, po uzoru na Poirota mjere se razmaci između riječi, prolazno vrijeme u glasačkoj sobi, iznose dokazi, šalju demantiji. Matijević uskoro napušta SDP, a za njim to čini i Katarina Prnjak te još 15-ak drugih SDP-ovaca splitske podružnice te stranke. U duhu sapunice nižu se ispovijesti o višegodišnjem ignorantskom pristupu s Iblerova trga, gubljenju vrijednosti zbog kojih su ušli u SDP. Time je priča o listićima razvodnjena i zaboravljena. Gradsko vijeće je konstituirano, HDZ, Kerum i HGS dobili su potrebnih 16 ruku, a vijećnica je trenutačno i kratkoročno ostala bez predstavnika SDP-a. A tko su Prnjak i Matijević, dvojac koji je pokrenuo lavinu?

