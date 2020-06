Bivša natjecateljica 'Miss Hitler' osuđena na tri godine zatvora

<p><strong>Alice Cutter</strong>, bivša natjecateljica 'Miss Hitler' iz Velike Britanije uhićena je i osuđena na tri godine zatvora. </p><p>Alice i njezin bivši dečko<strong> Mark Jones </strong>bili su dio zabranjenog klana 'National Action' te su putem društvenih mreža nagovarali ljude da se pridruže klanu mrzitelja židova. </p><p>Alice je pod nadimkom <strong>Buchewald Princess</strong> tražila mlade djevojke koje bi htjele postati dio zlobnog klana.</p><p>Pod istim imenom prijavila se na natjecanje 'Miss Hitler'.</p><p><strong>'The Buchenwald Princess' </strong>referenca je za logor smrti iz Drugog svjetskog rata u kojemu je 56.545 ljudi izgladnjelo do smrti, umrlo od bolesti ili pogubljeno. </p><p>Na suđenju u ožujku, tužitelji su rekli da je Alice bila središnja govornica među organizacijama te da je pristupila natjecanju kako bi u klan privukla što više ljudi. </p><p>- Bio je to samo glupi crni humor - pravdala se Alice na sudu. Ističe kako je sudjelovala u Miss Hitler online natjecanju kako bi pronašla nove prijatelje.</p><p>Cutter tvrdi da ju je utemeljitelj klana 'National Action' <strong>Ben Raymon</strong> uvukao u cijelu tu priču te kako joj je on dao nadimak.</p><p>- Nisam mislila da će se moja objava prošiti ni da će itko to objaviti. Kad su mediji prenijeli objavu, počela sam paničariti - priča Alice.</p><p>Nakon što su je na sudu pitali za rasističke komentare, Alice se pravdala da nije tako mislila.</p><p>- Ne bih nikoga palila vatrom, ne bih nikoga ubila plinom. Žalim što sam to napisala - dodala je Alice.</p><p>Alice ističe kako ima povijest mentalnih bolesti te da pati od anksioznosti i napadaja panike. Navodno je molila organizatore kontroverznog online natjecanja, ali je nisu slušali.</p><p>- Bio je to privatni chat s dečkom. Neukusno je i žao mi je - zaključila je Britanka.</p><p>Njezinom bivšem dečku prijeti kazna do pet godina zatvora. </p><p> </p>