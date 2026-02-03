Obavijesti

IVONA MILINOVIĆ

Bivša riječka vijećnica koju su izbacili iz HDZ-a zbog 'Srba i vrba': 'Možemo su retardinjosi'

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: 2 min
Bivša riječka vijećnica koju su izbacili iz HDZ-a zbog 'Srba i vrba': 'Možemo su retardinjosi'
4
Rijeka: Sjednica Gradskog vijeÃ¦a | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL (ilustracija)

Milinović je sranku Možemo, koja je na vlasti u Gradu Zagrebu, nazvala "retardinjosima i sektom". "Zamisli da ti retardi preuzmu državu", kaže

Bivša riječka HDZ-ovka i gradska vijećnika Ivona Milinović koja je izbačena iz stranke nakon što je u podcastu Velebit iznijela niz kontroverznih izjava vezanih uz srpsku nacionalnu manjinu osvrnula se na doček rukometaša na Trgu bana Jelačića u Zagrebu, a koji su na Europskom prvenstvu osvojili brončanu medalju.

Rijeka: Sjednica Gradskog vijeÃ¦a
4
Foto: Goran Kovačić/PIXSELL

Stranku Možemo, koja je na vlasti u Gradu Zagrebu, nazvala je "retardinjosima i sektom".

- Kako je Plenki nokautirao retardinjose iz sekte Možemo oko dočeka. A Senfu pravnice Sandra i Dalija nisu znale objasnit da Vladi RH ne treba suglasnost Odjela za komunalno gospodarstvo za organiziranje bilo čega kao fizičkim i pravnim osobama.

Nokautirani i idu se dodatno sramotit. Na podu cvile da nisu zapravo nokautirani. Zamisli da ti retardi preuzmu državu. Bit će dočeka i pjevat će Thompson sukladno željama naših rukometaša i junaka - napisala je na svojim društvenim mrežama.

Podsjetimo, Milinović je 2019. godine za pjesmu Hajdukovih navijača Torcide "Rijeko puna si Srba / Ne brini, Rijeko, ima još vrba" rekla kako je neprimjereno pjevati takve pjesme i davati Pupovcu argument da sutradan plače ''evo su Hrvati fašisti''.

- Ja nemam ništa protiv navijačkog folklora. Ali imam prema ovome što trenutno čini Torcida, Hrvatskoj radi štetu. Stvarno je neprimjereno pjevati takve pjesme i davati Pupovcu argument da sutra plače da su Hrvati fašisti.

Međutim, ako ćemo biti bezobrazni, ljudi trebaju znati da je u Rijeci 6,5 posto Srba, nama ne trebaju nikakve vrbe, možda po nekim selima u Dalmaciji gdje ih ima 30-40 - rekla je tada ova, sada bivša, HDZ-ovka.

Rijeka: Sjednica Gradskog vijeæa
Rijeka: Sjednica Gradskog vijeæa | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL (ilustracija)

Nakon toga, branila se od optužbi tvrdeći da su izvučene iz konteksta i da joj je namjera bila osuditi šovinizam.

Općinski kazneni sud u Zagrebu oslobodio je u srpnju prošle godine Milinović od optužbi za kazneno djelo poticanja na nasilje i mržnju protiv Srba. Kako navode sa suda, sporne riječi nisu bile usmjerene protiv srpske manjine, već su predstavljale kritiku i osudu navijačke skupine Torcida. 

