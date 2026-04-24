Bivša SDP-ovka zaposlila se kod nekadašnjeg šefa HDZ-a u Splitu

Bivša SDP-ova vijećnica Katarina Prnjak ima novi posao. Zaposlena je u Splitskoj Lučkoj upravi na čijem je čelu Vice Mihanović, bivši predsjednik splitskog HDZ-a, doznaje Dalmatinski portal.

Podsjetimo, Prnjak je ostala u lijepom sjećanju HDZ-u koji je zbog njezina glasa uspio formirati većinu u splitskom Gradskom vijeću.

O njezinom angažmanu navodno ne znaju ni aktualni predsjednik HDZ-a Split i gradonačelnik Tomislav Šuta, a ni predsjednik splitsko-dalmatinskog HDZ-a Ante Mihanović.

- Odlaskom djelatnice u mirovinu, otvorilo se radno mjesto u Lučkoj upravi Split. Proveden je javni natječaj na koji su se javile dvije kandidatkinje. Nakon provedene zakonske procedure izabrana je Katarina Prnjak koja je prednost ostvarila na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, prema kojem prednost pri zapošljavanju imaju, između ostalih, i djeca hrvatskih branitelja pod uvjetom da ispunjavaju tražene uvjete natječaja - poručili su iz Lučke uprave.

Prnjak je ostvarila pravo kao dijete dragovoljca Domovinskog rata s evidentiranih 788 dana u borbenom sektoru.

Inače, u spomenutoj upravi rade i bivši predsjednik SDP-a Split Goran Kotur te SDP-ovac Milan Blaževski. Prvi je rukovoditelj Odjela za razvoj i istraživanje tržišta, a drugi pomoćnik ravnatelja za financije i kontrolu.

- SDP i HDZ su totalno različite stranke, SDP gradi politiku na vrijednostima, a ne interesima. Nemoralna trgovina i uhljebljivanje nama je neprihvatljivo - izjavio je za Dalmatinski portal novi šef splitskog SDP-a Sandro Glumac.