NOVI KORAK U KARIJERI

Bivša SDP-ovka zaposlila se kod nekadašnjeg šefa HDZ-a u Splitu

Piše Ivan Štengl,
Šibenik: Bivša miss Hrvatske Katarina Prnjak na konferenciji za medije SDP-a | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL / ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Bivša SDP-ova vijećnica Katarina Prnjak ima novi posao. Zaposlena je u Splitskoj Lučkoj upravi na čijem je čelu Vice Mihanović, bivši predsjednik splitskog HDZ-a, doznaje Dalmatinski portal.

Podsjetimo, Prnjak je ostala u lijepom sjećanju HDZ-u koji je zbog njezina glasa uspio formirati većinu u splitskom Gradskom vijeću.

O njezinom angažmanu navodno ne znaju ni aktualni predsjednik HDZ-a Split i gradonačelnik Tomislav Šuta, a ni predsjednik splitsko-dalmatinskog HDZ-a Ante Mihanović.

- Odlaskom djelatnice u mirovinu, otvorilo se radno mjesto u Lučkoj upravi Split. Proveden je javni natječaj na koji su se javile dvije kandidatkinje. Nakon provedene zakonske procedure izabrana je Katarina Prnjak koja je prednost ostvarila na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, prema kojem prednost pri zapošljavanju imaju, između ostalih, i djeca hrvatskih branitelja pod uvjetom da ispunjavaju tražene uvjete natječaja - poručili su iz Lučke uprave.

Prnjak je ostvarila pravo kao dijete dragovoljca Domovinskog rata s evidentiranih 788 dana u borbenom sektoru.

Inače, u spomenutoj upravi rade i bivši predsjednik SDP-a Split Goran Kotur te SDP-ovac Milan Blaževski. Prvi je rukovoditelj Odjela za razvoj i istraživanje tržišta, a drugi pomoćnik ravnatelja za financije i kontrolu.

- SDP i HDZ su totalno različite stranke, SDP gradi politiku na vrijednostima, a ne interesima. Nemoralna trgovina i uhljebljivanje nama je neprihvatljivo - izjavio je za Dalmatinski portal novi šef splitskog SDP-a Sandro Glumac.

'U Hrvatskoj je bilo stroncija u zraku, a on uzrokuje leukemiju'
FELJTON: ČERNOBIL, 6. DIO

'U Hrvatskoj je bilo stroncija u zraku, a on uzrokuje leukemiju'

Kada se vijest o černobilskoj katastrofi pojavila na našim prostorima svi su se pitali koliko je zračenje i nikome nije bilo svejedno. Krak radioaktivnog oblaka išao je prema Hrvatskoj...
VELIKI PREOKRET Iranci ipak putuju na pregovore!?
IZ MINUTE U MINUTU

VELIKI PREOKRET Iranci ipak putuju na pregovore!?

Američki predsjednik Donald Trump objavio je da su predstavnici Izraela i Libanona na sastanku u Bijeloj kući postigli dogovor o produljenju primirja za još tri tjedna.
Horor u BiH: Brat silovao sestru s poteškoćama u razvoju. Majka je trudnu bacila s balkona...
UŽAS KOD VELIKE KLADUŠE

Horor u BiH: Brat silovao sestru s poteškoćama u razvoju. Majka je trudnu bacila s balkona...

Detalji slučaja su stravični. Navodno je brat silovao svoju sestru s poteškoćama u razvoju, a majka ju je trudnu bacila s balkona...

