Moja odluka vođena je isključivo interesom građana, a ne političkim kalkuliranjem, rekla je nezavisna zastupnica Boška Ban
PRORAČUN SA 77 GLASOVA PLUS+
Bivša SDP-ovka za proračun HDZ-ove vlade: 'Glasala sam zbog konkretnih projekata'
Sabor je sa 77 glasova "za" izglasao državni proračun za 2026., a parlamentarnu većinu svojim glasom "podebljala" je nezavisna zastupnica, inače bivša SDP-ovka, Boška Ban, čiji je amandman jedan od rijetkih oporbenih koje je Vlada prihvatila. Upravo zbog dijela prihvaćenih oporbenih amandmana s pažnjom se pratilo glasanje, jer se zastupnike IDS-a, Nezavisne platforme Sjever i nezavisne Boške Ban vidjelo kao nove partnere većine, a dio oporbe potez Vlade ocijenio je kao "snubljenje" pojedinih oporbenih zastupnika.
