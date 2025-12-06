Obavijesti

PRORAČUN SA 77 GLASOVA PLUS+

Bivša SDP-ovka za proračun HDZ-ove vlade: 'Glasala sam zbog konkretnih projekata'

Piše Snježana Krnetić,
storyeditor/2025-12-05/PXL_241024_122783988.jpg | Foto: Patrik Macek/Pixsell

Moja odluka vođena je isključivo interesom građana, a ne političkim kalkuliranjem, rekla je nezavisna zastupnica Boška Ban

Sabor je sa 77 glasova "za" izglasao državni proračun za 2026., a parlamentarnu većinu svojim glasom "podebljala" je nezavisna zastupnica, inače bivša SDP-ovka, Boška Ban, čiji je amandman jedan od rijetkih oporbenih koje je Vlada prihvatila. Upravo zbog dijela prihvaćenih oporbenih amandmana s pažnjom se pratilo glasanje, jer se zastupnike IDS-a, Nezavisne platforme Sjever i nezavisne Boške Ban vidjelo kao nove partnere većine, a dio oporbe potez Vlade ocijenio je kao "snubljenje" pojedinih oporbenih zastupnika.

Policija objavila fotografiju ubojice iz Međimurja: Naoružan je i opasan! Traže ga i Slovenci
Policija upozorava građane da se osumnjičenom ne približavaju jer je naoružan te poziva sve koji imaju bilo kakve informacije koje bi mogle pomoći u njegovu pronalasku i uhićenju da se odmah jave na broj 192
Međimurje pod opsadom, policajac poslao poruku ubojici: 'Ako ovo vidi ili sluša...'
Nakon ubojstva žene u Murskom Središću, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić upozorava da je riječ o još jednom femicidu u Hrvatskoj, 17. ove godine...
Shrvani otac ubijene djevojke za 24sata: 'Ne mogu vjerovati da mi je pred očima pucao na kćeri'
Josip Oršuš (40) u Murskom Središću ubio trudnu sestru nevjenčane supruge (28) i ranio nevjenčanu suprugu (29). Mještani su u šoku

