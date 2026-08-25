Bivša tužiteljica primila mito od poduzetnika? Na sud nije došla jer je anksiozna i ima strahove

Bivša zamjenica općinskog državnog odvjetnika u Općinskom građanskom državnom odvjetništvu u Zagrebu Renata Cvrčić Drljević optužena za trgovanje utjecajem zbog anksioznosti i strahova nije se pojavila na sudu, dok njezin suprug, arhitekt Reuf Drljević nije primio poziv. Zbog toga je rasprava na Županijskom sudu u Zagrebu odgođena za listopad, a predsjednica sudskog vijeća naložit će psihijatrijsko vještačenje kako bi se utvrdilo je li bivša tužiteljica opravdano izostala.

Naime, Neven Gotal, odvjetnik optužene Cvrčić Drljević sudu je predao e-mail, za kojeg je naveo da ga je zaprimio dan ranije od svoje klijentice. U njemu je, doznajemo, ambulantni nalaz datiran dan prije ročišta iz kojeg proizlazi da bivša tužiteljica, razriješena dužnosti u rujnu 2024., zbog anksioznosti i strahova nije u stanju pojaviti se na sudu.

- To nije nikakvo opravdanje za nedolazak na raspravu - poručila je sutkinja te naložila branitelju da u roku tri dana sudu dostavi medicinsku dokumentaciju svoje klijentice radi psihijatrijskog vještačenja. Ako se utvrdi da izostanak nije bio opravdan sud bi mogao narediti njezino dovođenje na sljedeću raspravu. Osim optuženih supružnika, na raspravu nije došao nijedan od dva odvjetnika Reufa Drljevića. Odvjetnik koji ga je zastupao u istrazi primio je poziv, no nije se pojavio, a novoizabrani odvjetnik ga nije dobio.

Na sljedećoj optuženici će se morati očitovati o izmijenjenom činjeničnom opisu, koji je Uskok predao sudu nakon što je Goran Džepina, koji je također bio optužen u ovom predmetu, u listopadu 2025. nagodio se s Uskokom. Građevinski poduzetnik s Lošinja priznao je davanje mita za trgovanje utjecajem te je uvjetno osuđen na 10 mjeseci zatvora uz rok kušnje od četiri godine. Morao je platiti i 600 eura sudskih troškova.

Prema presudi, teretili su ga da je od jeseni 2020. do lipnja 2023. s Renatom Cvrčić Drljević, tada zamjenicom ODO-a, dogovorio da će ona pritiskati ljude u Ministarstvu prostornog uređenja, kako bi se ubrzalo rješenje njegovog slučaja. Radilo se o kupnji državnih nekretnina u Svetom Jakovu na Lošinju, konkretno Džepini je za oko zapela kuća s dvorištem ukupne površine 174 kvadrata te još jednim dvorištem od sedam kvadrata.

Džepina je imao rješenje o izvedenom stanju i utvrđenoj građevinskoj čestici odnosno ostvario je zakonske pretpostavke za kupnju, no sve se odužilo, pa je poduzetnik preko arhitekta Drljevića došao do njegove supruge. Iako nije bilo osnova za postupanje ODO-a, bivša tužiteljica je koristila svoj položaj i utjecaj kako bi mu ubrzala slučaj.

Uskok tvrdi da je osobno zvala neke službenike, požurivala procjenu vrijednosti nekretnine, a terete je i da je tražila izradu, potpisivanje, ovjeru i dostavu ugovora o kupoprodaji, kao i izdavanje tabularne isprave. Za to je od Džepine tražila mito u iznosu od 3000 eura mita, koje je on u dva navrata predao njezinu suprugu do 7. ožujka 2023.