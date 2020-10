Grbin u čudu: Bivše vodstvo je otkazalo najam skoro svih auta

<p><strong>Peđa Grbin </strong>u subotu je postao novi predsjednik SDP-a, a s preuzimanjem dužnosti započeo je u ponedjeljak. </p><p>Od samog početka naišao je na probleme, poput onih s Klubom zastupnika SDP-a u Saboru pa sve do onih s - voznim parkom stranke!</p><p>Kako javlja<a href="https://www.jutarnji.hr/vijesti/hrvatska/grbina-nakon-preuzimanja-sdp-a-u-sredisnjici-docekao-sok-bivse-vodstvo-ga-ostavilo-bez-prijevoza-15023786?fbclid=IwAR1bUSddqX_TNIrP0i7XqgL3Np6ZY2hRtw8e0M7X_qv9PCLOJf-hg6gWYFw" target="_blank"> Jutarnji list</a>, Grbina je u ponedjeljak ujutro dočekalo iznenađenje u sjedištu SDP-a na Iblerovom trgu. Vozni park stranke sveo se na jedan kombi koji je ostao parkiran u dvorištu, a leasing za dvije limuzine koje je stranka do tad koristila otkazan je netom prije njegovog dolaska.</p><p>Novi predsjednik stranke potom je dao ključeve svog osobnog vozila SDP-ovom vozaču, a to otkazivanje leasinga za limuzine je shvaćeno kao ironična dobrodošlica za novo vodstvo.</p><p>Bivši glavni tajnik <strong>Nikša Vukas</strong> za <a href="https://www.jutarnji.hr/vijesti/hrvatska/grbina-nakon-preuzimanja-sdp-a-u-sredisnjici-docekao-sok-bivse-vodstvo-ga-ostavilo-bez-prijevoza-15023786?fbclid=IwAR1bUSddqX_TNIrP0i7XqgL3Np6ZY2hRtw8e0M7X_qv9PCLOJf-hg6gWYFw" target="_blank">Jutarnji</a> je rekao kako si svatko može uzeti vozilo koje želi te kako ne vidi razloga da nabija troškove stranci.</p><p> </p><p> </p>