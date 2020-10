'Komadina i Bernardić su bez konzultacija predlagali izmjene i nikada nisu većinski odbijene'

Oni koji žele reći da su se neke od ovih stvari događale i prije, nisu u pravu, poručuje SDP-ova Sabina Glasovac nakon što novoizabrani predsjednik Peđa Grbin nije dobio podršku za kadrovske izmjene

<p>Nakon jučerašnje drame na sjednici saborskog Kluba SDP-a, na kojoj mu velika većina zastupnika nije dala podršku za kadrovske izmjene u Saboru, novoizabrani predsjednik stranke <strong>Peđa Grbin </strong>u srijedu nije htio davati izjave o tome.</p><p>Zato se oglasio na Facebooku osvrnuvši se na izjavu premijera i predsjednika HDZ-a <strong>Andreja Plenkovića</strong> koji je komentirao cirkus koji se unutar najveće oporbene stranke nastavlja i odlaskom <strong>Davora Bernardića.</strong> Plenković je poručio kako su sukobi kontinuitet u Klubu SDP-a.</p><p>- Mi imamo problema, ali svoje probleme rješavamo, a ne trpamo ih pod tepih. Bolji je kontinuitet problema koji se rješavaju, nego kontinuitet nerješavanja korupcije - napisao je Grbin.</p><p>On je, podsjetimo, prije samo četiri dana izabran za novog šefa stranke. Odmah je sazvao sjednicu Predsjedništva i od njih dobio podršku za predložene kadrovske izmjene. Neke rošade htio je napraviti i unutar Sabora, zamijeniti ljude u nekim Odborima, ali većina zastupnika, predvođena bivšim predsjednikom Bernardićem, nije mu dala zeleno svjetlo.</p><p>Predsjedništvo je potom donijelo odluku kako preuzima upravljanje saborskim Klubom te da će Saboru svejedno poslati prijedloge izmjena pa neka ih Sabor izglasa.</p><p>HDZ-ov <strong>Branko Bačić</strong> dan kasnije je poručio kako je to presedan i da se to ne može tako raditi. Ne može stranka upućivati prijedloge u Sabor već Klub zastupnika, pojasnio je.</p><p>- Ostao sam zatečen takvim prijedlogom SDP-a jer mi nismo partijska država. Stranke ne mogu biti predlagatelji ni zakona ni bilo kojih drugih odluka koje su vezane za rad Sabora. Čudim se da Grbin, koji je bio predsjednik Odbora za ustav i poslovnik, upućuje u proceduru takav prijedlog, koji, neću reći da izaziva podsmijeh, ali je apsolutno neprimjeren i nije ostvariv po zakonu ni po Poslovniku - rekao je.</p><p><strong>Arsen Bauk</strong>, dojučerašnji predsjednik Kluba SDP-a, pojasnio je pak kako prijedlog izmjena niti nisu poslali u ime stranke i Predsjedništva nego u ime Kluba.</p><p>A čak nisu tajništvu Sabora poslali ni prijedloge izmjena za sve nego o promjenama unutar samog Kluba.</p><p>Naime, funkciju predsjednika Kluba preuzima Grbin, kao predsjednik stranke, a Bauk, Sabina Glasovac, Mirela Ahmetović te Siniša Hajdaš Dončić bit će potpredsjednici Kluba.</p><p>- Tajništvo Sabora sam obavijestio o ovim izmjenama, poslao sam dopis u ime Kluba i potpisao kao potpredsjednik Kluba. Očekujemo da Sabor to provede na službenim stranicama ili da nas obavijeste o svojoj drugoj odluci ako ne znaju što će napraviti - pojasnio je Bauk. </p><p>Bačić u tom slučaju kaže da takav prijedlog onda može ići u proceduru.</p><p>- Ja sam iznio informaciju koju sam dobio od tajnika Sabora. Ako je u međuvremenu izmijenjen, onda je to druga stvar. Ako je taj dopis uputio predsjednik Kluba i ako je to Klub po svojim pravilima usvojio, onda to može ići u proceduru - rekao je Bačić. </p><p> </p><p>Iako je Predsjedništvo SDP-a, predvođeno Grbinom, nakon te dramatične sjednice najavilo kako Predsjedništvo preuzima ovlasti Kluba te da će provesti i promjene u određenim Odborima bez obzira što nisu dobili podršku zastupnika,<strong> ipak za sad to nisu učinili. </strong>Čeka se subota kada imaju sjednicu Glavnog odbora. Bauk pretpostavlja da će novi predsjednik Kluba, dakle Grbin, čim tajništvo Sabora provede promjene o kojima su ih danas obavijestili, u vrlo kratkom roku poslati prijedlog i ostalih kadrovskih rješenja bez obzira što nije dobio podršku za tih par imena.</p><p>Grbinov prijedlog je, podsjetimo, da se s čelnog mjesta saborskog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost povuče dosadašnji glavni tajnik stranke <strong>Nikša Vukas</strong> te da ga zamijeni <strong>Siniša Hajdaš Dončić</strong>. Kako se neslužbeno doznaje iz SDP-a, upravo <strong>je oko Vukasa nastao najveći problem.</strong> Zamijenio bi Grbin i <strong>Erika Fabijanića</strong> s mjesta predsjednika Odbora za međunarodnu parlamentarnu suradnju, a umjesto njega bi postavio <strong>Arsena Bauka</strong>, dok bi <strong>Renatu Sabljar Dračevac </strong>na čelu Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku zamijenila <strong>Mirela Ahmetović</strong>. Sabljar Dračevac je inače bliska bivšem predsjedniku Davoru Bernardiću. </p><p>Tu je još i <strong>Sabina Glasovac</strong>, koju Grbin predlaže za novu potpredsjednicu Sabora umjesto <strong>Rajka Ostojića</strong> koji je zamrznuo svoj mandat. Time je preduhitrio Grbina da ga sam smjeni s te funkcije, kako je i najavljivao u unutarstranačkoj kampanji da će napraviti. </p><p>O tih par rošada onda glasaju svi saborski zastupnici na plenarnoj sjednici pa se može dogoditi da sami SDP-ovci iz revolta ne glasaju za svoje ljude, a da budu izglasani zahvaljujući najljućem političkom protivniku - HDZ-u.</p><p>Bačić je naglasio da HDZ nema namjeru biti arbitar unutar SDP-a.</p><p>- To nam ne pada na kraj pameti. Kada Klub predloži te izmjene u odborima, o tome odlučuje Odbor za izbor i imenovanje i upućuje Saboru na glasanje - rekao je dodavši kako je njemu neprihvatljivo da SDP sada ovu situaciju prelama na leđima HDZ-a. </p><p>- Ja sam rekao Bauku da vladajuća većina ne misli arbitrirati unutarstranačke odnose u SDP-u i nek si uzmu stanku od desetak dana i dogovore se, da nas vladajuće ne dovode u situaciju da moramo arbitrirati o tome tko će biti u ime SDP-a šef nekog radnog tijela - rekao je Bačić.</p><p>Bauk poručuje kako će se volja zastupnika SDP-a utvrđivati upravo u Saboru na plenarnoj sjednici. Upitan što ako SDP-ovci glasaju protiv svojih ljudi ili ne glasaju uopće, Bauk je poručio kako je to pitanje za predsjednika stranke. Isto kao i pitanje mogućeg raspuštanja Kluba. Tezu o raskolu na dva SDP-a ocijenio je vrlo, vrlo opasnom, ali je podsjetio da su već imali primjer u prošlom sazivu Sabora kada su počeli s jednim brojem zastupnika, a završili s drugim. </p><p>- Nadam se da se to neće ponoviti, a ja kao saborski zastupnik želim normalno zastupati stavove SDP-a koje utvrđuje vodstvo stranke, koje provodi Klub zastupnika i da ovu vrstu unutarstranačkih izjava ne moram davati. Stalno govorim da stranka ne može imati dva Predsjedništva i dva Glavna odbora, jedno na Markovu, a drugo na Iblerovu trgu, vodstvo stranke mora biti jedno - rekao je. </p><p>Prvi Grbinov poraz, <strong>Sabina Glasovac </strong>ne bi tako ocijenila. </p><p>- To je prijedlog Predsjedništva koji nije prošao, poraz, pobjeda, ne bih govorila o tim nekakvim okvirima. Da li je loš početak, ovisi s koje se strane gleda. Dobro je da se ove stvari, ako se trebaju dogoditi, dogode na samom početku - poručila je Glasovac. </p><p>Novinari su je upitali je li ju ovakav razvoj situacije na sjednici iznenadio, na što je Glasovac istaknula kako ne može reći baš da ju je iznenadilo, ali da je ipak očekivala drugačiji ishod. </p><p>- Ali dobro, to je pravo tih zastupnika da reagiraju tako kako su reagirali, a nadam se da su i svjesni što to sa sobom nosi. A nosi to da ćemo mi vjerojatno i u narednim danima morati ponovno baviti se sobom, iako smo mislili da nakon unutarstranačkih izbora idemo drugim putem i da ćemo se posvetiti problemima građana, širenju ideje socijaldemokracije, ali očito neki smatraju da se i dalje trebamo baviti samima sobom - rekla je. </p><p>Što se tiče sankcija onih koji se protive odlukama Predsjedništva, među kojima je bio i Davor Bernardić, Glasovac je naglasila kako ona nikad ne govori o sankcijama. </p><p>- Vi znate da sam ja cijelo vrijeme i prethodne četiri godine i prije toga stalno zagovarala stav da trebamo biti kritični prema pojavama i radu tamo gdje smatram da se ne radi dobro, ali isto tako i da moramo raditi. A ovo je na neki način pat pozicija. On je imao pravo doći na sjednicu i izraziti svoje mišljenje, to nitko ne osporava, ali treba biti svjestan i onoga što to za sobom nosi i da onda opet moramo raspetljavati gordijske čvorove - rekla je. </p><p>Naglasila je kako je v.d. predsjednika <strong>Zlatko Komadina</strong> također predlagao neke stvari bez konzultacija s predsjedništvom Kluba i samim Predsjedništvom stranke.</p><p>- Mi smo to sve tada podržali, bez obzira što smo mislili o tome. Tako i u prethodne četiri godine kad su se događale promjene inicirane od predsjednika stranke u samom Klubu i nikad se nije dogodilo da se većinski preglasao neki njegov prijedlog - poručila je dodavši kako su i prije tri mjeseca bili nezadovoljni nekim odabirima i upozoravali da je bolje da se s time pričeka do unutarstranačkih izbora pa da su i to sve podržali na plenarnoj sjednici Sabora.</p><p>- Tako da mislim da je sve tu jasno, da ipak postoje razlike i da oni koji žele reći da su se neke od ovih stvari događale i prije nisu u pravu - poručila je.</p><p>Ne smatra da je Predsjedništvo, čija je je i ona članica, ispalo naivno kad nije pretpostavilo da bi se ovako nešto moglo dogoditi. </p><p>- Predsjedništvo je jednoglasno dalo predsjedniku podršku na njegove prijedloge, nakon toga je on išao na Klub zastupnika i nije dobio podršku. Što je tu naivno? Mislim da je to ispravan put. Ništa se nije radilo u četiri zida neke sobe, tako da ne vidim što je tu moglo biti transparentnije - rekla je.</p><p>Upitana što ako se ova situacija ne razriješi ni nakon subote i sjednice Glavnog odbora te može li se očekivati raskol Kluba SDP-a, Glasovac je naglasila kako se situacija mora razriješiti. </p><p>- Nema nerazriješeno, nema, mora se riješiti i vjerujem da su svi oni koji su se kandidirali na unutarstranačkim izborima, neovisno da li za Predsjedništvo ili Glavni odbor, svjesni da to za sobom nosi jednu određenu čast, ali i odgovornost, a to znači donošenje rješenja. Možda ti ljudi nisu očekivali da ćemo se odmah naći s ovako neugodnom i konfuznom situacijom, ali to je odgovornost koji taj posao nosi sa sobom - rekla je.</p><p>Nakon što je Rajko Ostojić zamrznuo mandat u Saboru, u kojem je obnašao funkciju potpredsjednika Sabora, Grbinov prijedlog je upravo Sabina Glasovac. Može se dogoditi da ju njezini članovi, SDP-ovi zastupnici, prilikom glasanja u Saboru ne podrže. Kao niti ostale izmjene na čelnim mjestima u Odborima koje Grbin želi provesti. U tom scenariju bi značilo da je HDZ izglasao SDP-ovog potpredsjednika Sabora. Glasovac rezolutno poručuje kako do toga neće doći. </p><p>- To se nikada nije dogodilo i mislim da se nikada u SDP-u ni neće dogoditi. Nikada se nije dogodilo neovisno o tome što smo mislili o nekim rješenjima, uvijek smo na kraju poštivali odluke stranke i nikada nam se nije dogodilo da našu sudbinu predajemo u ruke našim političkim oponentima. Uvjerena sam da do toga neće doći. Svi članovi koji su ušli u SDP svjesno su ušli potpisavši pristupnicu i pristajući na program i Statut SDP-a - poručila je naglasivši još jednom kako se nikad nije dogodilo da o sudbini SDP-a odlučuju njihovi ključni politički oponenti. </p><p>- I uvjerena sam da u SDP-u može biti različitih mišljenja, čak i nečega što se naziva konfliktom, ali jamčim vam da ne nedostaje zdravog razuma i svijesti na što smo pristali kada smo ušli u stranku - zaključila je.<br/> </p>