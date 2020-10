Me\u0111u novim \u010dlanovima Predsjedni\u0161tva je i \u017deljko Sabo, biv\u0161i gradona\u010delnik Vukovara, koji je pravomo\u0107no bio osu\u0111en za korupciju, za \u0161to je odle\u017eao i zatvorsku kaznu. Podr\u017ealo ga je \u010dak vi\u0161e od 3000 SDP-ovaca, no dio vodstva smatra kako je Sabo zbog optu\u017enice teret za stranku. Stoga \u0107e na sjednici, kako je najavio Grbin dan ranije, raspravljati i o njemu.

<p>Očekujem da SDP danas krene snažno u izgradnju novog, boljeg SDP-a sa stavom, koji će prezentirati svoje politike, a ne unutrašnje sukobe, koji će građani prepoznati kao rješenje za bolji život u Hrvatskoj, poručio je<strong> Željko Jovanović</strong> u utorak uoči sjednice Predsjedništva SDP. </p><p>Prva je to sjednica s novim vodstvom i novim članovima. Novi predsjednik <strong>Peđa Grbin</strong>, nasljednik <strong>Davora Bernardića</strong>, sjednicu je sazvao odmah već tri dana nakon unutarstranačkih izbora i drugog kruga u kojem je pobijedio Željka Kolara.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p>Među novim članovima Predsjedništva je i <strong>Željko Sabo</strong>, bivši gradonačelnik Vukovara, koji je pravomoćno bio osuđen za korupciju, za što je odležao i zatvorsku kaznu. Podržalo ga je čak više od 3000 SDP-ovaca, no dio vodstva smatra kako je Sabo zbog optužnice teret za stranku. Stoga će na sjednici, kako je najavio Grbin dan ranije, raspravljati i o njemu.</p><p>- Mi ćemo raspraviti i tu temu. Vi znate da sam ja gorljivi borac protiv korupcije i smatram da novi budući bolji SDP ne smije imati nikakvu smjenu koja stvara dojam da nismo spremni suočiti se s korupcijom na način koji će svim građanima pokazati da nismo svi isti - poručio je Jovanović na pitanje smatra li on da Sabo ne bi trebao sjediti u Predsjedništvu stranke. </p><p><strong>Biljana Gaća</strong>, nova članica Predsjedništva, uoči sjednice poručila je kako od Sabe očekuje da će se kao pravi socijaldemokrat u interesu stranke sam povući s te funkcije. </p><p>- Jedno je pravna rehabilitacija, a drugo politička odgovornost - rekla je. </p><p>Raspravu o relevantnim temama i brzim rezovima, očekuje <strong>Kristina Ikić Baniček</strong>, također nova članica Predsjedništva, a inače i gradonačelnica Siska. </p><p>- Očekujem da što prije počistimo ispred vlastitog praga kako bismo se mogli početi baviti s temama koje su važne za ostatak Hrvatske - poručila je naglasivši kako ništa neće stavljati pod tepih, pa ni temu slučaja Sabo. </p><p>- Sve stvari koje trebamo riješiti danas i riješit ćemo ih danas. Mislim da će svi staviti interes SDP ispred svojih pojedinačnih i da ćemo konsenzusom donijeti najbolje rješenje - dodala je Ikić Baniček.</p><p><strong>Ivana Marković</strong>, gradonačelnica Supetra, također je ušla u Predsjedništvo stranke. Na pitanje je li Sabo teret stranci poručuje kako je s jedne strane činjenica da je on izabran u Predsjedništvo, ali s druge strane činjenica da iza sebe ima presudu koju će HDZ sigurno koristiti u međusobnim obračunima. </p><p>- Stoga možete zaključiti - dodala je. </p><h2>Rajko Ostojić stavio saborski mandat u mirovanje</h2><p>Na sjednici će raspravljati i još neka kadrovska rješenja. Jedno od njih da<strong> Arsen Bauk</strong> više neće biti predsjednik Kluba SDP-a nego će tu funkciju preuzeti sam predsjednik stranke, Grbin. S druge stranke, <strong>Rajko Ostojić</strong>, aktualni potpredsjednik Sabora, danas je stavio saborski mandat u mirovanje. To je učinio, napisao je u pismu članovima stranke, nakon što je Grbin najavljivao njegovu smjenu.</p><p>- Svima je poznato kako naš predsjednik nije bio moj izbor za predsjednika SDP-a, jednako kao što ja nisam bio njegov za potpredsjednika Sabora. Svoj mandat u Saboru stavljam u mirovanje do završetka lokalnih izbora te se posljedično povlačim s mjesta potpredsjednika Sabora Sabora. Ovim činom želim otvoriti mogućnost dolaska u Sabor nekog od kolegica ili kolega koji će za osam mjeseci ići na lokalne izbore - napisao je Ostojić. </p><p>Predsjedniku stranke je predložio da za novog potpredsjednika ili potpredsjednicu Sabora izabere nekoga tko se kandidirao za predsjednika stranke na unutarstranačkim izborima. </p><p>- Time bismo zorno pokazali da smo ušli u novu fazu unutarstranačke demokracije. Pozivam i druge kolege s dugogodišnjim stažom u Saboru, a koji nemaju namjeru izlaziti na lokalne izbore, da svoja mjesta ustupe kolegicama i kolegama s liste u svojoj izbornoj jedinici kako bi oni mogli dobiti što veću nacionalnu vidljivost i prepoznatljivost do lokalnih izbora - napisao je još Ostojić. </p>