Bivšeg dinamovca na suđenje Mamićima dovela je policija!

Policijskim dovođenjem mladog nogometaša Bojana Kneževića na Županijski sud u Osijeku nastavljeno je suđenje braći Mamić te Damiru Vrbanoviću za aferu Dinamo. Knežević je pozvan kao svjedok, ali se više puta nije odazivao uredno isporučenim pozivima pa je stoga priveden na sud. On je, inače, igrač koji je proizašao iz Dinamovog inkubatora mladih nogometaša.

- Nogomet sam počeo igrati kao dijete, u klubu Mladost, a potom i u Bjelovaru. Sa 13 sam prešao u Dinamo i dobio stipendijski ugovor. Sa 16 godina sam potpisao prvi profesionalni ugovor s Dinamom na pet godina. Nisam sudjelovao u nikakvim dogovorima s klubom jer su me do punoljetnosti zastupali moji roditelji koji su u moje ime potpisivali sve ugovore. Kada sam potpisao profesionalni ugovor s Dinamom, sklopio sam ugovor o zastupanju i s agencijom koju je vodio Mario Mamić. To su mi sugerirali roditelji koji su rekli da bi Mario mogao biti najbolja opcija za mene i moju karijeru jer sam u toj generaciji mladih nogometaša ja bio jedan od većih talenata Dinama - kazao je Knežević dodajući kako nije čitao sve odredbe ugovora sklopljenog s Dinamom, ali misli da je imao dogovorenu podjelu transfernog obeštećenja u slučaju da mu se realizira transfer u inozemstvo i ne zna u kojem omjeru. No, do transfera nije došlo. Na pitanje USKOK-a da li je nekome prodao svoje transferno obeštećenje, Knežević je rekao da mu to nije poznato i da on nikome ništa nije prodao. No, potom je sudu predstavljen ugovor sklopljen između Kneževićevih roditelja i društva Profoot international LTD Marija Mamića iz kojega je vidljivo da su tim ugovorom agenciji prodana njegova prava.

- Nije mi poznat ovaj ugovor i nisam ga vidio ranije. Vjerovao sam roditeljima i svemu što su oni sklapali u moje ime tako da nisam išao za time da provjeravam sve potpisano - kazao je svjedok. Također mu je prezentirana i njegova pisana izjava kojom se slaže sa sklopljenim ugovorom no, rekao je kako mu je to poznato jer je i on bio na sastanku njegovih roditelja s Mariom Mamićem.

- Kada sam ušao u prvu ekipu tadašnji trener Zlatko Kranjčar bio je zadovoljan sa mnom i zato je došlo do potpisivanja novog ugovora, na pet godina. On je bio za mene povoljniji. Taj ugovor nisam do kraja odradio u Dinamu, jer sam nakon četiri godine zatražio sporazumni raskid, kojega sam i dobio. Dogovorili smo uvjete; tražio sam da umjesto 12 plaća, na koje sam imao pravo, dobijem 7, i to mi je isplaćeno. Karijeru sam nastavio kao slobodan igrač u Sloveniji. U tom daljnjem nastavku karijere nije me zastupao Mario Mamić jer je istekao ugovor koji smo imali, a i ja nisam želio da me on dalje zastupa - rekao je na sudu Knežević.

Na potpisivanju drugog ugovora mladog Kneževića s Dinamom 2015. godine Mario Mamić nije sudjelovao jer je već bio u pritvoru obzirom da je započela istraga protiv njega.

Bojan Knežević novinarima je, nakon suđenja, rekao kako je rano jutros u 6 sati bio neugodno iznenađen kada mu je u kuću banula policija s nalogom za privođenje na sud.

- Nisam znao o čemu se radi. Ispostavilo se da mi je Županijski sud poslao dva poziva za svjedočenje na adresu u Sloveniji, na kojoj više ne boravim, i nisam imao pojma da trebam doći na sud - pojasnio je razloge privođenja.