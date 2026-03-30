Bivšeg profesora iz Zagreba osudili na četiri godine zatvora: Zlostavljao je učenicu

Bivši profesor nepravomoćno je osuđen ovih dana na Županijskom sudu u Zagrebu na četiri godine i sedam mjeseci zatvora zbog dva kaznena djela na štetu tada maloljetne djevojke.

Umirovljenik je kao nastavnik zlouporabio svoj položaj i počinio spolni odnos prema maloljetnoj osobi, piše Jutarnji list. Iako je na sudu sve negirao, u njegovu priču nisu povjerovali.

Sudsko vijeće mu je naložilo i plaćanje 1705 eura sudskih troškova.