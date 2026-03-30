BOLESNIK POREMEĆENI

NOVI PELICOT Šveđanin svoju ženu tjerao da spava sa 120 muškaraca. Sve naplaćivao

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 1 min
Optužen je da je na internetu kreirao oglase, dogovarao sastanke, čuvao stražu i tjerao ženu da izvodi seksualne činove putem interneta kako bi privukao više klijenata

62- godišnji Šveđanin tjerao je svoju ženu da kopulira s više od 120 muškaraca. Švedsko tužiteljstvo tereti ga da je prodao seksualne usluge svoje supruge, te za teško svodništvo, napade i višestruko silovanje. 

Šveđanin je uhićen krajem listopada prošle godine nakon što ga je supruga prijavila policiji na sjeveru Švedske te se od tada nalazi u pritvoru, piše Euronews.

Prema optužnici, muškarac je godinama financijski profitirao prisiljavajući suprugu "da izvodi seksualne radnje i da im se podvrgava". Optužen je da je na internetu kreirao oglase, dogovarao sastanke, čuvao stražu i tjerao ženu da izvodi seksualne činove putem interneta kako bi privukao više klijenata.

PRAVDA NAKON 54 GODINE Bill Cosby kriv je za silovanje i drogiranje iz 1972.! Mora platiti oko 60 milijuna dolara odštete
Bill Cosby kriv je za silovanje i drogiranje iz 1972.! Mora platiti oko 60 milijuna dolara odštete

Tereti ga se i da je bio nasilan i prijetio joj, iskorištavajući njezin strah od njega i njezinu ovisnost o drogama, što je tužiteljica opisala kao "nemilosrdno iskorištavanje". U optužnici se također detaljno navodi nekoliko prijetnji upućenih žrtvi, od kojih su neke uključivale upozorenja da će "pustiti čudovište".

Osam silovanja

Kaznena djela navodno su se događala između kolovoza 2022. i listopada 2025. godine. Tužiteljica Ida Annerstedt izjavila je u veljači da su vlasti identificirale oko 120 osoba osumnjičenih za kupnju seksualnih usluga. Osim za teško svodništvo, muškarac, koji poriče krivnju, optužen je i za osam silovanja. To uključuje jedan slučaj s klijentom i nekoliko slučajeva u kojima je bila prisiljena izvoditi seksualne radnje na sebi. Također je optužen za četiri pokušaja silovanja i četiri napada.

Odvjetnica koja zastupa ženu, izjavila je za novinsku agenciju AFP da optužbe proizlaze iz "ozbiljnih i teških zločina" čija je žrtva bila njezina klijentica. "Ona se sada nada da će dobiti pravdu", poručila je Ingolfsdottir.

Prema javnoj televiziji SVT, muškarac je ranije bio visoko pozicionirani član motociklističke skupine Hells Angels. Televizija je također izvijestila da je početak suđenja zakazan za 13. travnja.

Otkazuju se letovi za Bliski istok. Opet napadi na Gazu
SUKOB NA BLISKOM ISTOKU

Otkazuju se letovi za Bliski istok. Opet napadi na Gazu

Tisuće ljudi ubijeno je diljem Bliskog istoka u iranskom ratu, koji je započeo napadom SAD-a i Izraela na Iran 28. veljače, što je izazvalo iranske napade na Izrael, američke baze i zaljevske države
STIŽE POGORŠANJE Jaka bura, DHMZ upalio i crveni alarm! 'Čuvajte se letećih krhotina'
NOVI VAL

STIŽE POGORŠANJE Jaka bura, DHMZ upalio i crveni alarm! 'Čuvajte se letećih krhotina'

Olujni udari, kiša i snijeg zahvatit će Hrvatsku, najteže na Kvarneru i pod Velebitom gdje prijeti opasno vrijeme
FOTO Ovo su Hrvati koje traži Interpol. Na crvenoj tjeralici su!
TRAŽENE OSOBE

FOTO Ovo su Hrvati koje traži Interpol. Na crvenoj tjeralici su!

Na Interpolovim stranicama trenutačno je na snazi crvena tjeralica za 15 osoba koje imaju hrvatsko državljanstvo. To je službeni zahtjev koji INTERPOL šalje agencijama za provođenje zakona širom svijeta, njime se traži da se osoba locira i privremeno uhiti u svrhu izručenja, predaje ili druge pravne radnje. Važno je naglasiti da crvena tjeralica nije međunarodna tjeralica niti međunarodni uhidbeni nalog. Ona predstavlja samo obavijest i zahtjev za međunarodnu policijsku suradnju. Odluku o eventualnom uhićenju donosi isključivo država u kojoj se osoba nalazi, primjenjujući svoje vlastite zakone. Ukoliko imate informacije o ovim osobama možete kontaktirati vašu lokalnu policiju ili glavno tajništvo INTERPOL-a...

