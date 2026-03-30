NOVI PELICOT Šveđanin svoju ženu tjerao da spava sa 120 muškaraca. Sve naplaćivao

62- godišnji Šveđanin tjerao je svoju ženu da kopulira s više od 120 muškaraca. Švedsko tužiteljstvo tereti ga da je prodao seksualne usluge svoje supruge, te za teško svodništvo, napade i višestruko silovanje.

Šveđanin je uhićen krajem listopada prošle godine nakon što ga je supruga prijavila policiji na sjeveru Švedske te se od tada nalazi u pritvoru, piše Euronews.

Prema optužnici, muškarac je godinama financijski profitirao prisiljavajući suprugu "da izvodi seksualne radnje i da im se podvrgava". Optužen je da je na internetu kreirao oglase, dogovarao sastanke, čuvao stražu i tjerao ženu da izvodi seksualne činove putem interneta kako bi privukao više klijenata.

Tereti ga se i da je bio nasilan i prijetio joj, iskorištavajući njezin strah od njega i njezinu ovisnost o drogama, što je tužiteljica opisala kao "nemilosrdno iskorištavanje". U optužnici se također detaljno navodi nekoliko prijetnji upućenih žrtvi, od kojih su neke uključivale upozorenja da će "pustiti čudovište".

Osam silovanja

Kaznena djela navodno su se događala između kolovoza 2022. i listopada 2025. godine. Tužiteljica Ida Annerstedt izjavila je u veljači da su vlasti identificirale oko 120 osoba osumnjičenih za kupnju seksualnih usluga. Osim za teško svodništvo, muškarac, koji poriče krivnju, optužen je i za osam silovanja. To uključuje jedan slučaj s klijentom i nekoliko slučajeva u kojima je bila prisiljena izvoditi seksualne radnje na sebi. Također je optužen za četiri pokušaja silovanja i četiri napada.

Odvjetnica koja zastupa ženu, izjavila je za novinsku agenciju AFP da optužbe proizlaze iz "ozbiljnih i teških zločina" čija je žrtva bila njezina klijentica. "Ona se sada nada da će dobiti pravdu", poručila je Ingolfsdottir.

Prema javnoj televiziji SVT, muškarac je ranije bio visoko pozicionirani član motociklističke skupine Hells Angels. Televizija je također izvijestila da je početak suđenja zakazan za 13. travnja.