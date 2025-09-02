Obavijesti

Komentari 0
Bivšem gradonačelniku New Yorka Trump će dodijeliti najviše civilno odlikovanje

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Foto: David Dee Delgado/REUTERS

Trump je u ponedjeljak u objavi na Truth Socialu - u kojoj je najavio svoju odluku da mu dodijeli medalju - opisao Giulianija kao "najvećeg gradonačelnika u povijesti New Yorka"

Američki predsjednik Donald Trump u ponedjeljak je izjavio da će dodijeliti Predsjedničku medalju slobode bivšem gradonačelniku New Yorka Rudyju Giulianiju, dva dana nakon što je Giuliani hospitaliziran nakon prometne nesreće u New Hampshireu. Medalja se smatra najvišim američkim civilnim odlikovanjem i tradicionalno se dodjeljuje pojedincima koji su dali uzoran doprinos prosperitetu, vrijednostima ili sigurnosti SAD-a, svjetskom miru ili drugim značajnim društvenim, javnim ili privatnim pothvatima.

Trump je u ponedjeljak u objavi na Truth Socialu - u kojoj je najavio svoju odluku da mu dodijeli medalju - opisao Giulianija kao "najvećeg gradonačelnika u povijesti New Yorka i jednako velikog američkog domoljuba". "Detalji o vremenu i mjestu bit će naknadno objavljeni", napisao je.

Giuliani je bio gradonačelnik New Yorka od 1994. do 2001. i bio je poznat kao "sveamerički gradonačelnik" zbog svog odgovora na napade 11. rujna 2001. Posljednjih godina radio je kao odvjetnik podržavajući Trumpove neuspješne pokušaje poništavanja rezultata američkih predsjedničkih izbora 2020.

Godine 2023. Giuliani je na sudu priznao da je dao klevetničke izjave o dvojici izbornih radnika u Georgiji kada ih je lažno optužio da pokušavaju pomoći u krađi izbora 2020. za demokrata Joea Bidena. Savezni sudac je u siječnju proglasio Giulianija krivim za nepoštivanje suda jer nije udovoljio zahtjevima radnika za informacijama o tome koja bi se njegova imovina mogla koristiti za otplatu presude za klevetu.

Unajmljeni automobil u kojem se nalazio Giuliani udaren je straga velikom brzinom u subotu navečer, uzrokujući mu lakše ozljede, prema objavi njegovog glasnogovornika Michaela Raguse na društvenim mrežama.

Ragusa je u objavi rekao da je Giuliani "dobro raspoložen i da se izvrsno oporavlja" nakon nesreće. U kasnijoj objavi dodao je da sudar "nije bio ciljani napad".

