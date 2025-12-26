Bivšem malezijskom premijeru još 15 godina zatvora i kazna od 2,8 milijardi dolara

Bivši malezijski premijer Najib Razak osuđen je u petak na dodatnih 15 godina zatvora i novčanu kaznu od 2,8 milijardi američkih dolara zbog zlouporabe položaja i pranja novca u najvećem sudskom procesu u sklopu afere 1MDB.

Malezijski i američki istražitelji navode da je iz državnog fonda 1Malaysia Development Berhad (1MDB), koji je Najib suosnovao 2009. tijekom prve od svojih devet godina na vlasti u toj jugoistočnoazijskoj zemlji, ukradeno najmanje 4,5 milijardi dolara.

Više od milijardu dolara navodno je završilo na računima povezanima sa 72-godišnjim Najibom, koji je prvi put zatvoren 2022. u drugom predmetu vezanom uz 1MDB te već dugo tvrdi da je postao žrtveni jarac u najvećem financijskom skandalu u povijesti Malezije.

Sud je Najiba proglasio krivim po sve četiri točke zlouporabe položaja i po svih 21 točki optužnice za pranje novca. Kazne će se služiti istodobno i počinju nakon isteka njegove sadašnje kazne 2028. godine.

Najib se prošle godine ispričao zbog lošeg upravljanja skandalom, tvrdeći da su ga dužnosnici 1MDB-a i odbjegli financijaš Jho Low obmanuli o podrijetlu novca na njegovim računima. Low, koji je u SAD-u optužen zbog svoje ključne uloge u slučaju, poriče krivnju, a njegovo je boravište nepoznato.

Sudac Collin Lawrence Sequerah odbacio je Najibovu obranu da je bio obmanut, nazvavši je „čistom fantazijom“, te naveo da je kao premijer imao potpunu kontrolu nad odlukama u fondu 1MDB.

Najib je već od 2022. u zatvoru zbog drugog slučaja povezanog s 1MDB-om. Sud mu je naložio i povrat imovine u vrijednosti 440 milijuna dolara, uz prijetnju dodatne zatvorske kazne ako to ne učini.

Presuda predstavlja vrhunac desetogodišnje istrage Malezijskog povjerenstva za borbu protiv korupcije (MACC), za koju su bivši državni dužnosnici rekli da ju je Najibova administracija sustavno opstruirala, dok su SAD, Švicarska i Singapur u svojim istragama 1MDB-a ostvarili veći napredak.

Najibov odvjetnik najavio je žalbu.