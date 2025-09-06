Obavijesti

DRAMA NA PANTOVČAKU

Bivšem brigadiru koji je prijetio bombom Milanoviću pronašli su automatsku pušku i streljivo!

Piše Emirat Asipi,
Bivšem brigadiru koji je prijetio bombom Milanoviću pronašli su automatsku pušku i streljivo!
Zagreb: Muškarac prijetio na ulazu u Pantovčak | Foto: Robert Anic/PIXSELL

Kako se navodi, zahtijevao je da ga predsjednik Milanović primi na razgovor jer je želio da ga postavi za veleposlanika u Sloveniji

Zagrebačka policija provela je kriminalističko istraživanje nad 67-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela lažna uzbuna te nedozvoljeno posjedovanje, izrada i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari.
 
- Tijekom kriminalističkog istraživanja u stanu kojim se koristi osumnjičeni 67-godišnjak na području Medveščaka na temelju naloga suda obavljena je pretraga kojom prilikom je pronađena i privremeno oduzeta automatska puška s  pripadajućim spremnikom, 4 spremnika za automatsku pušku te više komada streljiva - navodi policija. 
 
Po dovršenom kriminalističkom istraživanju osumnjičeni je, u zakonskom roku uz kaznenu prijavu, predan pritvorskom nadzorniku.

DRAMA U ZAGREBU Muškarac (67) koji je pokušao ući u Pantovčak umirovljeni je vojni djelatnik? Evo što je htio
Muškarac (67) koji je pokušao ući u Pantovčak umirovljeni je vojni djelatnik? Evo što je htio

Naime, muškarac (r. 1958.) u petak oko 9.45 sati na adresi Pantovčak 241 u Zagrebu se autom dovezao do ulaza u kompleks, izašao iz vozila i preskočio ogradu. Zadržali su ga djelatnici osiguranja, a tom prilikom izjavio je da u vozilu ima bombu.

Riječ je, naime, o umirovljenom brigadiru koji je godinama obnašao dužnosti u Uredima predsjednika na Pantovčaku te je obnašao dužnost pročelnika nekoliko hrvatskih predsjednika, a u jednoj od susjednih zemalja čak je obnašao dužnost vojnog atašea. Također, umirovljeni brigadir je bio aktivan i u braniteljskim udrugama na području Zagreba u kojima je također obnašao visoke funkcije.

Kako se navodi, zahtijevao je da ga predsjednik Milanović primi na razgovor jer je želio da ga postavi za veleposlanika u Sloveniji. 

