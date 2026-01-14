Bivši dečko bujne pljačkašice iz BiH na sudu. Ukrali 1,25 mil. €! 'Mirnesa je jako dobra glumica'

Više od tri godine nakon spektakularne pljačke u Stuttgartu, u kojoj je iz kompanije koja se bavi prijevozom novca ukradeno oko 1,25 milijuna eura, na sudu u ovom gradu započelo je suđenje 31-godišnjem srpskom državljaninu Robertu S.

On je optužen da je s tadašnjom partnericom iz BiH Mirnesom S. (41) osmislio i izveo ovu pljačku.

Foto: Facebook/ Blue World Institute

Uhićen je prošlog ljeta dok je pokušavao prijeći granicu između Grčke i Sjeverne Makedonije, na granici su policajci ustvrdili da je za njim raspisana tjeralica, uskoro je prebačen u Njemačku.

Mirnesa je zbog ove pljačke osuđena na tri godine zatvora, ali već dulje godinu dana na slobodi, puštena je iz zatvora nakon odrađivanja dvije trećine kazne na uvjetni dopust.

'Robert mi je uništio život'

Robert je na suđenju tvrdio da je sve što je Mirnesa rekla o zločinu lažno, kako nikad s njom nije bio ni u vezi...

- Ona je dobra glumica. Sami ćete vidjeti. Ja sam bio samo vozač - kazao je Robert sudu.

Foto: Instagram/kerolaychaves

Na suđenju se, u statusu svjedoka, pojavila i bujna Busovčanka Mirnesa, koje je uoči početka procesa dala izjavu za njemačke medije, piše Dnevni Avaz.

- Ne osjećam se uopće dobro. Sve ponovno izlazi na površinu. On mi je uništio život, prema njemu osjećam duboki bijes - kazala je Mirnesa.

Foto: Facebook/ Blue World Institute

Demantirala je i Robertove tvrdnje kako je on bio samo vozač...

- Ako je bio samo vozač, zašto je bio u bijegu? Onda se mogao predati - kazala je Busovčanka, koja je uvjerena da Robert zna gdje se nalazi ukradeni novac.

Na suđenju je prikazan i intervju kojeg je Mirnesa dala jednom BiH novinaru. U njemu je priznala kako živi od ukradenog novca, ali nije otkrila gdje je novac sakriven. Sud ju je odmah upitao o tome.

Mirnesa je odgovorila kako se sve unaprijed odgovorila s novinarom, samo da naprave 'predstavu'...

'Glupo se dizati u četiri i raditi...'

A prije nego što su se upustili u ovu pljačku, par je bio u vezi samo dva tjedna! Mirnesa je ispričala kako se odmah zaljubila i kako je on htio da ona ukrade novac kako bi njih dvoje živjeli u luksuzu. Govorila je kako su maštali o zajedničkoj budućnosti i da ju je on uspio nagovoriti da opljačka svojeg poslodavca.

Foto: Facebook/ Blue World Institute

- Govorio je kako je glupo rano ustajati kad možeš imati veliki novac. Ponavljao je da je glupo stalno ustajati u četiri ili pet ujutro pa sve tako do mirovine... - kazala je Mirnesa za Fenix.

Nakon pljačke par se dao u bijeg, u svoj novi luksuzni život. Preko Austrije, Slovenije i Hrvatske dokopali su se Srbije, ali idila nije dugo potrajala.

Robert je, pisao je Avaz, postao sve čudniji. Nije dozvoljavao Mirnesi da se udalji od njega, ali odbijao je svaki kontakt s njom. Ona je zbog toga pobjegla u Crnu Goru, odakle je preko odvjetnika kontaktirala njemačku policiju i kazala im da se želi predati.

Foto: Facebook/ Blue World Institute

-. Ne kajem se, zašto bih se kajala? Nisam nikog ubila niti nanijela zlo. Nema razloga za kajanje. Radila sam u toj firmi i jednostavno čovjek čitav život radi, zarađuje, a uvijek nešto nedostaje. Tek kad sam sjela u auto s tim novcem shvatila sam što sam napravila - kazala je Mirnesa prošle godine za Avaz.

'Želim mir. I svoj život...'

Predala se, jer, kako kaže, nije htjela živjeti u bijegu.

Kasnije je kazala kako je od ukradenog novca ona dobila samo 20.000 eura. Kad je Roberta pitala gdje je novac, on joj je odgovorio samo da je na sigurnom.

Gdje je novac? Ne zna, ili tako barem tvrdi. A ni ne planira to otkriti:

Foto: Facebook/ Blue World Institute

– Ne pada mi na pamet reći gdje je novac, kaže za Fenix.

Dok je bila u zatvoru planirala je i vjenčanje s jednim zatvorenikom kojeg je upoznala preko pisama. Nije poznato jesu li još u 'dopisnoj' vezi, on iz zatvora, pisao je Blick, treba izaći ove godine.

Nakon izlaska iz zatvora kaže kako samo želi normalan život i novi početak.

- Želim mir. I svoj život, bez prošlosti koja me progoni. Znam da to neće biti lako, ali idem korak po korak - poručila je bujna Busovčanka Mirnesa...