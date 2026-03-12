Nakon našeg otkrića, DORH provjerava bespravnu gradnju Dalića i susjeda u štićenoj zoni

Nakon otkrića 24sata o bespravnoj gradnji izbornika hrvatske nogometne reprezentacije Zlatka Dalića i njegovih susjeda, u slučaj se uključilo i Državno odvjetništvo. Bespravna gradnja u štićenoj prirodi se tretira strože, kao kazneno djelo za koje je propisan zatvor od šest mjeseci do pet godina. Dalić i susjedi su gradili u području regionalnog parka Mura-Drava koji je dio i štićene ekološke mreže Natura 2000. Na naš upit jesu li već ranije radili izvide i što su zaključili ili će možda krenuti u izvide, iz Općinskog državnog odvjetništva su poručili da su izvidi po zakonu tajni i da to ne mogu komentirati i javno iznositi. Ali su ipak naglasili da sve provjeravaju.

- S obzirom na to da je prema Zakonu o kaznenom postupku temeljna ovlast i dužnost državnog odvjetnika progon počinitelja kaznenih djela za koje se kazneni postupak pokreće po službenoj dužnosti, državno odvjetništvo provjerava sva dostupna saznanja o mogućem počinjenju kaznenog djela – odgovorili su nam.

Spis o cijelom slučaju je dakle oformljen i sada idu provjere. Dalić je jedan od 20-ak onih koji imaju vikendicu u Kuršanskom lugu, uz samu rijeku Dravu. Njihove vikendice su na privatnom zemljištu kojeg su vlasnici. Gledaju na varaždinske gradske bazene, ali je to područje Međimurske županije. S druge strane ceste koja povezuje Varaždin i Čakovec je i na hidroakumulacijskom jezeru otok koji je u državnom vlasništvu, a na njemu je još stotine bespravnih objekata.

Državni inspektorat nam je rekao da su dosad proveli 177 inspekcijskih nadzora i izdano 157 rješenja o uklanjanju, ali u 68 slučajeva je rješenje o rušenju prekinuto. Među njima je i Zlatko Dalić. Rušenje je u njegovu slučaju prekinuto jer je prijašnji vlasnik podnio zahtjev za legalizaciju, ali 13 godina Međimurska županija taj zahtjev niti je odbila niti prihvatila. Kako smo otkrili, bivši vlasnik nije dostavio nikakvu propisanu dokumentaciju uz taj zahtjev. A Inspektorat kaže da ne mogu rušiti dok zahtjev nije odbijen.

Koja je razlika kada je bespravna gradnja kazneno djelo, a kada ne u ovom slučaju? Niti Dalić niti njegovi susjedi u Kuršanskom lugu nemaju dozvole za gradnju kuća, niti su one legalizirane. Regionalni park je proglašen 2011. godine. Ako je netko imao staru kuću prije toga, podnio zahtjev za legalizaciju koji nije riješen, ne može se reći da se radi o kaznenom djelu jer je objekt niknuo prije proglašenja tog područja štićenim. Ali Dalićev slučaj je drugačiji. On je kupio zemljište s malim starim objektom krajem 2013. godine. Zemljište od 1113 kvadrata s tim starim objektom je platio tek 20.000 kuna(2656 eura ili 2,4 eura po kvadratu).

U kupoprodajnom ugovoru se navodi da je kupio – šumu. Taj stari objekt je izbornik srušio i prvo sagradio novu, manju vikendicu 2018. godine. Zatim ju je nadogradio i proširio i sad ima 71 četvorni metar, te dva pomoćna objekta. Na imanju je i teren za nogotenis, dodatni trijem, roštilj, mostić..

Čak i da je stara kuća legalizirana, niti on, niti netko od susjeda je nisu mogli srušiti i napraviti veći objekt da ne potpadnu pod Kazneni zakon. Legalizirani objekt se smije rekonstruirati samo u postojećim gabaritima. A podsjetimo, niti jedan objekt, pa ni Dalićev, uopće nije legaliziran. A zbog podnesenog zahtjeva za legalizaciju koji Međimurska županija nije riješila, Inspektorat je prekinuo rušenje. I Inspektorat je mogao utvrditi da se na mjestu stare kuće nije isti objekt, ali to nisu učinili.

Kada smo u pripremi prvog teksta razgovarali s izbornikom Dalićem, on nije negirao bespravnu gradnju.

- Kupio sam zemljište na kojemu je objekt postojao 30 godina. To se vidi i na kartama. Bivši vlasnik je prije moje kupnje podnio zahtjev za legalizaciju. Kako će biti svima ostalima, tako će biti i meni - poručio nam je kratko Dalić.

Za razumijevanja slučaja i prakse Državnog odvjetništva i Državnog inspektorata je jako važan primjer bivšeg šefa HEP-a, HDZ-ova Frane Barbarića. On je na Hvaru, u štićenoj prirodi, imao staru, naslijeđenu i legaliziranu kuću. Srušio ju je, pomakao i izmijenio oblik i gabarite novog objekta. Iako je stara kuća bila legalizirana, Državni inspektorat je zaključio da se ne radi o rekonstrukciji, nego o novom objektu bez dozvola i naložio rušenje. Barbarić je vilu sam srušio. Državno odvjetništvo je protiv njega podignulo optužnicu jer je gradio u štićenoj prirodi, što se kažnjava po Kaznenom zakonu. Sudski proces Barbariću još nije završio.

Državno odvjetništvo će imati pune ruke posla ako kriterije postupanja prema Barbariću žele primijeniti i na bespravnu gradnju uz Dravu.