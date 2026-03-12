Muškarac koji je stajao na aveniji naglo je udario vozača kombija po licu. Na snimci se vidi kako vozač kombija ima razbijen retrovizor
NEVJEROJATNO
TANKI ŽIVCI Pogledajte kako su se vozači zakačili na jednoj od prometnijih cesta u Zagrebu!
Čitanje članka: < 1 min
Muškarac je udario vozača kombija na Slavonskoj aveniji u Zagrebu u četvrtak popodne, javio nam je naš čitatelj koji je snimio trenutak napada na vozača kombija. Na snimci se vidi kako jedan od muškaraca stoji na aveniji, dok je drugi 'za volanom' u kombiju.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Muškarac koji je stajao na aveniji naglo je udario vozača kombija po licu. Vozač kombija je nakon udarca brzo nastavio voziti s razbijenim retrovizorom kombija.
Poslali smo upit zagrebačkoj policiji te ćemo ga objaviti kada ga dobijemo.
