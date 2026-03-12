Potrošač će moći raskinuti ugovor jednim 'klikom', uvodi se i bazna cijena, ovo su novosti

Vlada je danas predstavila izmjene i dopune Zakona o zaštiti potrošača po kojima se, između ostalog, uvodi "gumb za jednostrani raskid" ugovora sklopljenog na daljinu - na mrežnim stranicama trgovca morat će se nalaziti funkcija, "klik" koji će potrošaču omogućiti raskid ugovora jednako jednostavno kao što ga je i sklopio. Dosad je trgovac morao potrošaču osigurati obrazac s izjavom, koji se trgovcu vraćao poštom ili e-poštom, no sad će raskid biti moguće napraviti jednim "klikom", kao i kad se kupnja ugovara. Odredba će se primjenjivati na sve ugovore sklopljene na daljinu, a ne samo na ugovore o prodaji financijskih usluga na daljinu. Kupac će navesti ime, pojedinosti ugovora koji raskida, kliknuti na "raskid", nakon čega će mu trgovac morati bez odgađanja poslati potvrdu o primitku obavijesti o raskidu. Pravo na jednostrani raskid ugovora potrošač može koristi u roku od 14 dana od dana sklapanja ugovora, osim ako je riječ o ugovoru o dobrovoljnom mirovinskom osiguranja, kad je rok mjesec dana.

U slučaju financijskih usluga, dodatno, sve nejasnoće koje potrošač ima morat će mu se pojasniti na najrazumljiviji mogući način, a ne samo ponavljanjem onoga što piše u ugovoru. Također, propisuje se obveza komuniciranja s fizičkom osobom na zahtjev potrošača, u slučajevima kad trgovac za komunikaciju koristi chatbotove i slično.

Kako je odgovornost za materijalni nedostatak isključivo odgovornost trgovca - prodavatelja, oni će biti dužni istaknuti obavijesti o materijalnom nedostatku na svojim prodajnim mjestima - u trgovinama, na mrežnim stranicama trgovina i ostalo, na lako uočljiv način.

Zagreb: 153. sjednica Vlade RH | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Pod posebnom će lupom ubuduće biti i zavaravajuće tvrdnje trgovaca odnosno pružatelja usluga, primjerice o ranom zastarijevanju robe, kao i manipulativni zeleni marketing o tome da proizvod štiti okoliš. Primjerice, zabranjuje se isticanje tvrdnji da je čitav proizvod prihvatljiv za okoliš, ako je ta tvrdnja točna samo za dio proizvoda - na primjer kad je boca reciklabilna, a čep nije, ne može se tvrditi da je čitav proizvod ekološki prihvatljiv. Tako će potrošači doista moći odabrati proizvode koji su istinski bolji za okoliš.

Zabranjuje se, nadalje, odbijanje popravka robe isključivo iz razloga što su prethodno robu popravljale druge osobe, primjerice neovlašteni serviseri ili sami potrošači. Nadalje, zabranjuje se sprečavati neovisne servisere da upotrebljavaju rabljene rezervne dijelove, kompatibilne rezervne dijelove i rezervne dijelove proizvedene 3D pisačem ako su ti rezervni dijelovi sukladni sa zahtjevima prava EU. Proizvođač-tvorac će na tržište morati stavljati rezervne dijelove i alate za popravak robe po razumnoj cijeni.

Uvodi se Europski obrazac za informacije o popravku koji bi trebao sadržavati sve relevantne informacije za potrošačevu odluku o sklapanju ugovora o popravku. Sadrži informacije kao što su cijena i vrijeme u kojem se serviser obvezuje dovršiti popravak, i serviseri ne smiju mijenjati uvjete popravka koje navedu. Praksa pokazuje kako je prije pružanja same usluge popravka redovito potrebno provesti dijagnostiku radi utvrđivanja nedostatka i procjene vrste i cijene usluge popravka. Ovim odredbama izričito se uređuju prava i obveze u slučaju potrebe dijagnostičkih usluga te se naglašava kako se potrošača o njoj i njezinoj cijeni mora obavijestiti prije samog pružanja usluge. Propisuje se i obveza primjene razumne cijene popravka u slučaju popravka koji pruža proizvođač-tvorac, odnosno druge osobe u opskrbnom lancu, što znači da bi je trebalo utvrditi tako da se potrošače ne odvraća namjerno od iskorištavanja obveze popravka.

Serviseri će i, ako je to primjenjivo, potrošači, imati pristup rezervnim dijelovima te informacijama i alatima povezanima s popravkom u skladu s pravnim aktima Unije, a potrošači će imati veći izbor servisera ili, ako je to primjenjivo, mogućnost da sami izvrše popravak.

Šibenik: Raznovrsna i bogata ponuda na šibenskoj ribarnici | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL



Prakse trgovaca kojima se potrošače navodi na uvjerenje da se njihova roba ne može popraviti zbog prethodnog popravka ili pregleda koji su izvršili neovisni serviser, neprofesionalni serviser ili krajnji korisnici, ili lažne tvrdnje trgovaca da takav popravak ili pregled stvara rizike povezane sa sigurnošću, ocjenjivat će se s aspekta nepoštene poslovne prakse.

Uz svaki proizvod će, osim maloprodajne cijene i cijene za jedinicu mjere proizvoda (po litri, kilogramu i slično) morati stajati i bazna cijena - cijena koja je bila primjenjiva na točno određen dan u prethodnom razdoblju. Tako će potrošač moći uspoređivati promjenu cijena različitih proizvoda kroz određeno razdoblje. Uvodi se i obvezna objava važećih cjenika na mrežnim stranicama trgovca i radi praćenja učinaka promjena pojedinih maloprodajnih cijena, kako bi potrošači mogli donositi informirane odluke. Kazna za nepoštivanje ovih odredbi trgovca će stajati od 1.500 do 50.000 eura, a toliko će platiti i ako, novost je, potrošaču ne ispostave ponudu na papiru ili drugom trajnom mediju s opisom radova te potrebnog materijala i dijelova za popravak za usluge popravaka i održavanja robe ako je vrijednost usluge veća od 100 eura.

Od 1.500 do 50.000 eura je i kazna za trgovca ako ambalaža dovodi potrošača u zabludu glede mase i veličine proizvoda, ili ako, primjerice, na zahtjev potrošača ne uzme ambalažu prodanog proizvoda. Kazna je to i za trgovca koji ostavlja oglasne poruke i materijale u ili na poštanskim sandučićima te na ili ispred kućnih vrata potrošača ako je takva zabrana na njima jasno napisana. Navedena kazna propisana je za čak 135 situacija.

Elektroni?ki otpad | Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Ako je nanesena, ili će vjerojatno biti nanesena šteta kolektivnim interesima i pravima potrošača u najmanje dvjema trećinama država članica, koje zajedno čine najmanje dvije trećine stanovništva EU, kaznit će se trgovac - pravna osoba kaznom u iznosu od dva do pet posto ukupnog prometa, a ako podaci nisu dostupni, počinitelj može biti kažnjen sa 700 tisuća do dva milijuna eura.

Kao i u slučaju sezonskih sniženja, i kod rasprodaje se uvodi mogućnost progresivnog sniženja cijena. To znači da će i tijekom rasprodaje robe trgovac moći postupno, i bez prekida, koliko god puta želi, dodatno snižavati cijenu robe. Referentna cijena za određivanje snižene cijene ostaje najniža cijena koju je ta roba imala u razdoblju od 30 dana prije početka rasprodaje odnosno sezonskog sniženja. Dosad na rasprodaji nije bilom moguće dodatno snižavati cijene nakon početnog sniženja.

Prijedlog zakona donosi i povećanje iznosa minimalnih i maksimalnih prekršajnih, novčanih kazni koje se mogu izreći trgovcima za povrede odredbi Zakona o zaštiti potrošača. Prekršajne kazne svojom visinom moraju ispuniti zahtjev proporcionalnosti, učinkovitosti i zadržati odvraćajući učinak. Pokazalo se da važeći okviri novčanih kazni nemaju dovoljan odvraćajući učinak te ih je potrebno povećati.