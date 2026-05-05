Bivši dinamovac dobio uvjetnu zbog pucnjave iz kalašnjikova: 'Bilo je to u samoobrani...'

Bivši nogometaš Dinama Vlado Kasalo nepravomoćno je osuđen na šest mjeseci uvjetnog zatvora uz rok kušnje od dvije godine zbog nedozvoljenog posjedovanja kalašnjikova iz kojeg je 2020. pucao ispred restorana na zagrebačkoj Slavonskoj aveniji.

Sud ga je oslobodio optužbi za prijetnje smrću, iako je tužiteljstvo tražilo 16 mjeseci bezuvjetnog zatvora te je najavilo žalbu, piše Jutarnji list. Kasalo je priznao da je imao automatsku pušku, ali je tvrdio da je pucao u zrak u samoobrani nakon fizičkog sukoba s više muškaraca na parkiralištu.

Zagreb: Policijsko vozilo na Žitnjaku gdje je došlo do pucnjave | Foto: Borna Filic/PIXSELL

Prema iskazima svjedoka, nakon naguravanja otrčao je do automobila, uzeo pušku i ispalio hice, što je izazvalo paniku među gostima restorana.

Sud je zaključio da nema dovoljno dokaza da su pucnjevi predstavljali prijetnju gostima i osoblju lokala.