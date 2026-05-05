Ratni zločinac Travica u sudnici: 'Nisam kriv'; Evo što je mučno iznio za hrvatske branitelje

Nakon više pokušaja da Željko Travica (64), optužen za ratni zločin nad hrvatskim braniteljima u Ceriću 1991. godine, iznese svoju obranu na Županijskom sudu u Osijeku i konačno bude presuđen, to se na novom ročištu i dogodilo. Sudac Davor Mitrović rekao mu je da obrana mora biti iznesena jer je dokazni postupak okončan, te da odluči hoće li ju iznositi osobno ili pisanim putem.

Travica je, doduše, opet pokušao to izbjeći govoreći kako prvo želi iznijeti svoja zdravstvena stanja, ali je sudac rekao da ne može jer su o tome sve rekli medicinski vještaci. Nakon toga je Travica htio predložiti nove svjedoke, no i to je sudac odbio jer je dokazni postupak okončan. A potom je optuženi tražio 10 minuta pauze kako bi se konzultirao sa svojom obranom, što mu je i odobreno.

Nakon stanke sudu je rekao da će njegov branitelj pročitati obranu koju je on sam napisao.

"Odgovarat ću na pitanja koliko budem mogao. Treba mi vode. Slab sam", rekao je.

Njegov branitelj, odvjetnik Marko Cvrković je čitao.

Osijek: Suđenje Željku Travici za ratni zločin | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

"Nisam kriv. Zbog teškog zdravstvenog stanja iznosim obranu pisanim putem. Aboliran sam odlukom Franje Tuđmana i Vojnog suda 1996. godine. Da sam za išta kriv, bio bih procesuiran. Dana 2.10.1991. godine JNA je organizirala napad na Cerić i time je rukovodio kapetan JNA. Napad je trajao više od sata. Mi iz TO Mirkovci smo postrojeni. Osobno sam bio protiv toga, bio sam običan vojnik, htio sam izbjeći taj događaj, ali je vojna policija zaprijetila hapšenjem. Poručnik nas je raspodijelio po transporterima. Moja je jedinica trebala spriječiti napad iz Vinkovaca. Na nas nije nitko pucao", čitao je odvjetnik. U nastavku obrane stoji da je jedinica TO u kojoj je bio Travica došla u Cerić nakon što ga je zauzela JNA. Bili su udaljeni od kuća 200 metara.

"Tu su bila zarobljena tri mlada vojnika koje nisam poznavao. Bili su uplašeni, bili su djeca, nisam ih dirao. Udario ih je Dule Skokić s kojime sam se zbog toga sukobio. Zamalo smo pucali jedan na drugoga. Odvezeni su prema Ceriću, ali ne znam što se s njima kasnije događalo. Neki su tamo bili teško ranjeni pa smo ih po nalogu poručnika odvezli u Mirkovce. Jednom sam bandažirao nogu. Popodne sam došao kući u Mirkovce i brat mi je rekao da je moj četverogodišnji sin slomio ruku, imao je operaciju. Tražio sam propusnicu od TO i sutradan otišao u Beograd. Tu propusnicu sam i priložio sudu kao dokazu", napisao je Travica dodajući kako nikada nije povrijedio ratne konvencije, nema vojnu mirovinu ni ratni put. Smatra da ga se progoni jer je nacionalno uvjerena osoba i jer se 1996. godine deklarirao kao Srbin.

"Aktivno sam sudjelovao u projektu mirne reintegracije. Bio sam javna i politička osoba jer sam odabran za načelnika općine Mirkovci. Nakon tog mandata sam bio nezaposlen pa otišao raditi u Njemačku, ali sam povremeno dolazio u Hrvatsku.

Preselio sam u Novi Sad 2008. godine, bio sam tamo zastupnik u skupštini jer sam i tamo bio politički aktivan i nisam bio u nikakvom bijegu. Hrvatska 2023. godine diže optužnicu i pokreće potjernicu za mnom kao ratnom zločincu", izjavio je Travica tvrdeći da bi bio procesuiran odmah nakon rata da je doista počinio ratni zločin.

"Te 1991. godine sam spasio život hrvatskom policajcu Ivanu Bartolu, bio je ranjen, riskirao sam svoj život da ga spasim, netko ga je htio ubiti. Odvezao sam ga u Vinkovce. Radio je kasnije kao inspektor u policiji. Sud nije prihvatio njega kao mog svjedoka", naveo je optuženi.

Posebno se osvrnuo na svjedočenje hrvatskog branitelja Željka Šorlija, kojega je zlostavljao, a koji je tada bio maloljetan. Šorli je rekao da mu je Travica osobno žicom vezao ruke, da ga je udario kundakom u glavu i razbio mu lubanju.

"Šorli u svjedočenju nije izgovorio ni jednu riječ istine. Imao sam papovku, bio sam u civilu, nisam imao komunikaciju sa zarobljenicima. Šorli nije znao kako izgledam pa je zvao moju suprugu da je pita kako izgledam. Laže da mu je netko gurao mozak u usta, odnosno sve to što govori ne odnosi se na mene. Ne znam zašto on govori da sam ga ja zlostavljao. Ja sam normalan čovjek, a ne psihopata kao on, nisam demon. Režiser koji ovo organizira čini to samo zato što sam Srbin", izjavio je optuženi dodajući kako njegovu čast nitko ne može uzeti, da je nevin čovjek i traži da pobjedi istina.

Na pitanje suca nije znao odgovoriti kada je točno postao pripadnik TO Mirkovci i kada je zadužio oružje. Nakon čitanja obrane Željka Travice, svoje su završne riječi dali i tužiteljstvo i Travičin branitelj.

"Optužba nije dokazala da je Travica učinio kaznena djela koja mu se stavljaju na teret. Okolnosti stradavanja hrvatskih vojnika i pripadnika HOS-a nisu razjašnjene u postupku. Iskaz svjedoka Zorana Šorlija smatramo nelogičnim i netočnim. Nakon razmjene iz logora ne spominje Travicu. Spominje ga tek 2020. godine. Zašto ga do tada nikada nije prijavio, a tvrdi da ga je on osobno zlostavljao. Šorli je rekao da je zbog teške ozlijede glave koju mu je zadao Travica završio u invalidskim kolicima, a vještak je na sudu rekao da to nije tako" kazao je branitelj optuženog dodajući kako ne spore da je Travica bio pripadnik TO, da je išao u napad na Cerić, ali je od toga aboliran na Vojnom sudu u Osijeku.

"Ulazne rane žrtava koje se pripisuju Travici su na različitim mjestima i nisu nastale tako da su žrtve bile postrojene, kao što optužba navodi, nego su stradali uslijed borbenih aktivnosti. Na sudu smo saznali od jednog svjedoka ime osobe koja je navodno ubila neke pripadnike, ali on nije pozvan na sud. Milovan Tešić je bio jedan od zapovjednika TO, a također nije pozvan na sud iako zna što se događalo sa zarobljenicima. On je to posvjedočio u iskazu danom i ovjerenom u Srbiji, ne znamo zašto je taj iskaz odbijen na sudu. Smatramo to povredom prava na pravično suđenje", rekao je njegov odvjetnik ističući kako se Travica nikada nije skrivao; živio je u svojoj kući u Mirkovcima s obitelji do 2020. godine i njegove su sve adrese bile poznate.

Sudac je odredio da će presuda Travici biti izrečena u petak. Inače, suđenje optuženom Željku Travici započelo je u siječnju 2025. godine. Uhićen je u listopadu 2024. godine u Francuskoj, na temelju tjeralice. Po optužnici ga se tereti da je brutalno fizički i psihički zlostavljao, a potom usmrtio zarobljene pripadnike PU Vinkovci i HOS-a.

Preživjeli su svjedočili da im je vezao žicom ruke i noge, iživljavao se nad njima, gurao im u usta bocu s rakijom koja je imala čeličnu žicu, smijao se dok je drugi pripadnik TO Mirkovci ljudima u usta gurao ljudski mozak s kosom. Suđenje je obilježeno s više njegovih pokušaja odugovlačenja i opstrukcije.

Izjavljivao je da mu je mučno iznositi obranu. U rujnu 2023. godine najavio je štrajk glađu jer je sud odbio saslušati neke njegove svjedoke obrane. Molio je da ga puste na slobodu jer je bolestan, kazavši kako neće pobjeći u Srbiju. Za vrijeme boravka u pritvoru nekoliko je puta odgađao iznošenje svoje obrane zbog narušenog zdravstvenog stanja. Imao je dvije operacije karcinoma.